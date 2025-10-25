Vista 'Animal', ahora es el turno de esta miniserie realista sobre una veterinaria y los retos laborales y emocionales de la profesión

La serie Animal, creada por Víctor García León y protagonizada por Luis Zahera, Lucía Caraballo y Carmen Ruiz, se estrenó en Netflix hace tan solo unas semanas escondiendo tras sus primeros minutos, en los que la comedia es el elemento predominante, una historia sobre la salud mental en el ámbito veterinario.

Una cuestión sumamente importante en todas y cada una de las profesiones y trabajos, pero también algo que los veterinarios y demás integrantes del mundo de la salud sufren más duramente al tratar por norma temas tan complicados y sensibles.

Lidiando con todo, dentro y fuera de la clínica

En ese mismo terreno emocional y profesional se mueve ahora Along with Clinics – The True Story Behind a Vet, una miniserie de 8 microepisodios y de tono realista que podemos ver en YouTube y que retrata con sensibilidad y rigor la vida cotidiana de un equipo veterinario de animales de compañía.

La historia se centra en Sarah Novak, una veterinaria de unos treinta años entregada a su trabajo, y en Pedro Lima, su ATV y mejor amigo, con quien comparte largas jornadas entre consultas, urgencias y quirófanos. Aunque Sarah es una profesional competente y comprometida, el relato muestra cómo arrastra una profunda sensación de vacío e insatisfacción, que refleja el lado más humano, y a menudo invisible, de la profesión veterinaria.

La serie, protagonizada por Amanda Goldsmith, Frambel de Lemos y Sara Galisteo, muestra sin artificios el día a día de una clínica veterinaria moderna, con sus dilemas éticos, su carga emocional y sus inevitables pérdidas.

Sin recurrir a dramatismos innecesarios, Along with Clinics pone el foco en los retos mentales y emocionales que afrontan quienes dedican su vida al bienestar animal, un sector donde las tasas de estrés crónico, depresión, fatiga por compasión y abandono profesional son especialmente elevadas.

Fuera de la ficción

El trasfondo de la serie conecta con iniciativas reales como Happy Vet Project, una plataforma internacional lanzada en 2022 por la compañía LIVISTO y galardonada con varios premios (Marcom Awards 2022 – Gold Winner y Vega Awards 2022 – Centauri Winner).

Este proyecto ofrece recursos gratuitos, desde artículos y cursos de comunicación hasta guías de autocuidado y ejercicios de yoga, para promover la salud mental y emocional de los profesionales del sector.