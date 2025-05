Yuval Noah Harari, experto en tecnología e historiador: "Si la IA se apodera de la conversación, se acabó la democracia"

La Grecia clásica otorgó a nuestra civilización innumerables herramientas que hoy en día resultan tan normales que cuesta pensar en un mundo sin ellas. Un ejemplo de ello es la democracia, el poder del pueblo. Platón y Aristóteles sentaron las bases de esta organización social que algunos estudiosos creen que puede estar en entredicho.

La amenaza para la democracia está en la inteligencia artificial. Al menos eso se desprende de las manifestaciones que han realizado en los últimos tiempos prestigiosos conocedores de la materia como Yuval Noah Harari, quienes han expuesto en el pasado sus reticencias ante la capacidad generativa de la IA.

El riesgo de alejar el poder del pueblo

El escritor y filósofo israelí no ha dudado en poner sobre la mesa un debate al que no se está dedicando la atención precisa como es la influencia de la inteligencia artificial en las formas de gobierno. Los temores de Harari al respecto fueron recogidos en una charla que el filósofo mantuvo con el medio británico The Telegraph en abril de 2023.

En palabras del propio Yuval Noah Harari el principal problema radica en la inteligencia artificial generativa y en el riesgo que conllevaría para los humanos la incapacidad de distinguir una interacción de ella con la de un ser humano y las consecuencias a las que puede llevar: “Si la IA se apodera de la conversación, se acabó la democracia”, manifestó de forma clara y elocuente Harari.

Para el escritor israelí, la amenaza para la democracia lo es también para toda la humanidad, al recordar los sucesos que a lo largo de la historia se han producido en el marco de regímenes autoritarios: “Un nuevo régimen en el siglo XXI tendrá herramientas mucho más poderosas. Así que las consecuencias podrían ser mucho más desastrosas. Es algo a lo que no sé si la humanidad podrá sobrevivir”, alertó Harari.

“Un nuevo régimen en el siglo XXI tendrá herramientas mucho más poderosas. Así que las consecuencias podrían ser mucho más desastrosas. Es algo a lo que no sé si la humanidad podrá sobrevivir”

La falta de control ante el avance de la inteligencia artificial y la excesiva velocidad con la que las compañías han adoptado esa campaña sumado a la complejidad de la materia hacen que a juicio de Yuval Noah Harari resulte clave centrar su evolución en el bienestar de la vida de las personas: “Hemos inventado algo que nos quita poder. Y está ocurriendo tan rápido que la mayoría de la gente ni siquiera entiende lo que está pasando. Tenemos que asegurarnos de que la IA tome buenas decisiones sobre nuestras vidas”, concluyó el escritor israelí.