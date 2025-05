Elon Musk, el mayor milmillonario del mundo, sentencia la extinción del ser humano para siempre: "Es solo cuestión de tiempo"

A estas alturas, todo el mundo en el planeta sabe quién es Elon Musk, no es extraño, ya que se ha metido en la vida de todos nosotros de una forma verdaderamente profunda. Al fin y al cabo, ha metido mano en el gobierno de la primera potencia mundial y sus empresas dirigen la opinión pública, como X, la automoción, como Tesla, o el nuevo Neuralink.

Aunque no le quieren mucho ni en su casa, Texas, él se esfuerza verdaderamente en dejarnos frases para el recuerdo, y una de ellas tiene que ver con el apocalipsis en la Tierra y el fin de la raza humana.

Desde hace años, Musk viene advirtiendo de una más que posible destrucción del planeta. Por muchos motivos, como la IA, pero también motivos exógenos, como un gigantesco meteorito que acabe con toda la vida en el planeta. Una de estas advertencias está presente incluso en su perfil de X, donde advirtió del fin de los tiempos de manera cíclica. Vamos a verlo en mayor detalle.

El camino hacia la extinción

Para esta cuestión tenemos que trasladarnos a la última gran extinción, la que acabó con los dinosaurios y permitió que los mamíferos se desarrollaran hasta estar en lo más alto de la cadena alimenticia. Posiblemente, si esto no hubiera sucedido, el ser humano no hubiera existido siquiera, ya que sus antepasados no se habrían impuesto al resto de seres vivos del planeta.

Elon Musk considera que hay unas grandes posibilidades de que esto vuelva a suceder. Las grandes extinciones son cíclicas, aunque el ciclo no se repite en tiempos concretos, sino que depende de los sucesos tanto exógenos como internos de la propia Tierra. Así, es posible que el ser humano se extinga antes por cualquier otro motivo. Lo que está claro es que Musk tiene ciertos intereses a la hora de inocular el miedo de la extinción en la Tierra... ya que su mirada está puesta en las estrellas. Por ello, sus palabras fueron:

Esto volverá a pasar, es solo una cuestión de tiempo

Afortunadamente, esta cuestionable cita de Elon Musk tiene también bastante de marketing. El empresario lleva años intentando vender que SpaceX va a enviar al ser humano a Marte, y se está configurando toda una ideología catastrofista en torno a esta idea para conseguir inversiones fuertes para impulsar el viaje a Marte. De esta manera, el milmillonario sudafricano no es del todo confiable a la hora de hablar de estos temas. En su momento, también habló de lo peligrosa que era la IA, aunque después se metió de lleno en ella.