Yuval Noah Harari, experto en tecnología e historiador: "No sé si el ser humano podrá sobrevivir a la IA"

La incertidumbre es la nota predominante en el escenario que puede darse con la evolución de la inteligencia artificial. Con expertos en la materia como Yoshua Bengio reclamando un control por parte de los gobiernos las alertas están a la orden del día. En esa misma línea hemos visto pronunciarse a otro reconocido experto como Geoffrey Hinton.

Entre las figuras que llevan tiempo mostrando su temor ante lo que puede suponer un avance desmedido de la inteligencia artificial se encuentra también el filósofo y escritor Yuval Noah Harari. Para el experto de origen israelí, es fundamental que los humanos establezcan un área de control y vigilancia sobre el avance de la IA.

¿Cómo prevalecer ante la IA?

El autor de obras como “Sapiens: De animales a dioses” o “Homo Deus: Breve historia del mañana” ofreció en abril de 2023 una entrevista al medio británico The Telegraph en la que abordó temas fundamentales y que se encuentran en el horizonte de la investigación moderna. En ella, Harari no dudó en mostrar todos sus miedos ante un avance irreversible de la inteligencia artificial, en especial si logra introducirse en el discurso político.

Y es que, para el historiador y escritor israelí, el hecho de que la inteligencia artificial generativa gane espacio en las redes puede cambiar por completo el discurso político. Así lo reconocía en la conversación el propio Harari: “Se trata de una amenaza especialmente grave para las democracias, más que para los regímenes autoritarios, porque las primeras dependen de la conversación pública”.

No era la primera ocasión en la que Harari mostraba públicamente sus reticencias ante el desarrollo sin control de la inteligencia artificial y los riesgos que puede comportar, aunque sí una de las más tajantes. No en vano, el filósofo quiso poner de manifiesto el peligro real que esa deriva puede tener para el ser humano: “Un nuevo régimen en el siglo XXI tendrá herramientas mucho más poderosas. Así que las consecuencias podrían ser mucho más desastrosas. Es algo a lo que no sé si la humanidad podrá sobrevivir”, llegó a señalar.

La discusión entre la comunidad científica está servida. Los bandos parecen bien definidos entre quienes, como Yuval Noah Harari, Geoffrey Hinton o Yoshua Bengio respaldan un control sobre el avance de la IA y aquellos que, como Yann LeCun, restan capacidad a la nueva inteligencia frente a los humanos.

Todos ellos tienen un bagaje y un prestigio en la materia que da peso a su parecer y solo queda ver la nota que toman las autoridades (o no) para discernir cuál de las corrientes tenía más visos de realidad ante un panorama, hoy por hoy, complejo.