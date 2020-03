Final Fantasy VII Remake repasa su historia y personajes en un nuevo vídeo

El nuevo episodio de la serie de documentos que repasan entre bastidores los aspectos más destacados de ‘Final Fantasy VII Remake’, nos ofrece algunas ideas interesantes sobre el trabajo realizado por los creativos para adaptar los textos del original a la nueva producción. En el vídeo participan figuras como Yoshinori Kitase (Productor), Kazushige Nojima (Historia & Escenarios), Motomu Toriyama (Codirector – Diseñador de Escenarios) y Naoki Hamaguchi (Codirector – diseñador de Juego / Programación).

El equipo ha reescrito los diálogos del juego para modernizarlos. El histórico guionista Kazushige Nojima explica la lógica utilizada para reescribir los textos de ‘Final Fantasy VII’ para el remake. Según Nojima, de hecho, los diálogos del original no se adaptaban a los movimientos que producían los personajes con la boca. “Cuando Square Enix me anunció que haríamos el remake, primero pregunté cuánto podíamos modificar los diálogos, porque en el juego original habían sido diseñados para ser leídos”, comenta. “Con nuevos personajes y acciones súper realistas, tuvimos que reescribir todas las partes que se habían omitido porque no teníamos que profundizar tanto con los personajes más simples del original”.

El director del juego, Motomu Toriyama, también ha expresado su opinión al respecto: “En términos de diálogos y conversaciones con los personajes, por supuesto, mantuvimos todos los momentos icónicos del guion original. Pero como se basan en el texto, sin expresiones faciales y bastante cerrados si hubiéramos dejado los diálogos sin cambios, habrían parecido muy explicativos y no estarían a la altura de los juegos modernos. Así que los modificamos para que se parecieran más a una conversación natural que tuvieran el mismo impacto en el jugador”. El juego estará disponible para PlayStation 4 el 10 de abril de 2020. Puedes ver el vídeo a continuación.

Inside Final Fantasy VII Remake – Episodio 2: Historia y personajes