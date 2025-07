La campaña de verano de PlayStation llega con consolas PS5 y juegos a precios especiales

El verano está aquí con su habitual subida de temperaturas y, como también es tradición, PlayStation responde lanzando su campaña anual de rebajas estivales. En esta ocasión, la compañía propone una serie de descuentos particularmente interesantes, tanto en la consola PlayStation 5 como en varios de los juegos más reconocidos de su catálogo actual. Así que, ya sabes, si te estás planteando renovar tu equipo, sumar títulos nuevos o simplemente saldar alguna cuenta pendiente, este periodo supone una buena ocasión para hacerlo.

100 euros de rebaja en PS5 Digital

Hasta el 7 de agosto habrá descuentos importantes en los puntos de venta habituales tanto en juegos como en hardware y entre ellos sobresale una rebaja de 100 euros para la PS5 Edición Digital (ahora a 399,99€) y otra de 50 euros en la PS5 Edición Estándar (ahora a 499,99€)

Además, hasta el 13 de agosto los fans de PlayStation podrán hacerse con una selección de juegos rebajados a través de PlayStation Store, con títulos como: ‘EA FC 25’, ‘Call of Duty Black Ops 6’, ‘Assassin's Creed Shadows’ o ‘Forza Horizon’, facilitando múltiples opciones según prefieras realizar tus compras en tiendas o tranquilamente desde casa.

No deben faltar en tu catalogo

Tradicionalmente, esta campaña, aparte de abarcar hardware, también ofrece una selección de títulos muy conocidos. Entre ellos, encontramos en las tiendas habituales juegos de PS5 como ‘The Last of Us II Remastered’, ‘God of War: Ragnarök,’ ‘Horizon Forbidden West’, ‘Marvel’s Spider-Man 2’ y ‘Ghost of Tsushima Director's Cut’, todos con descuentos significativos que los hacen más atractivos que nunca. Con esto en mente, hemos realizado una selección de imprescindibles que aprovechan precios reducidos por tiempo limitado.

Repóker de éxitos disponibles en tiendas

‘God of War: Ragnarök’, una de las producciones mejor valoradas de la familia PlayStation, propone una aventura épica protagonizada por Kratos y Atreus. Reconocido por su narrativa, sus mecánicas de juegos y unos escenarios impresionantes, también baja de 79,99€ a 39,99€.

‘The Last of Us II Remastered’ es de las propuestas más contundentes del catálogo de PlayStation. La edición remasterizada mejora aún más el apartado gráfico y la ambientación sonora, llevando la travesía de Ellie al límite técnico. Ahora que baja de 49,99€ a 29,99€, es difícil resistirse a la oportunidad de descubrir (o revisitar) uno de los relatos más impactantes y cuidados del panorama interactivo, con detalles y extras que enriquecen la experiencia.

‘Horizon Forbidden West’ es la segunda gran aventura de Aloy desplegada en una entrega que expande su universo con paisajes exuberantes, criaturas mecánicas increíbles y una historia que invita a descubrir el trasfondo de un mundo tan bello como letal. Con la rebaja de estos días, desde los 59,99€ a los 39,99€, se convierte en una oportunidad para perderse entre sus parajes y escenarios.

‘Marvel’s Spider-Man 2’, protagonizado por Peter Parker y Miles Morales, nos invita a recorrer una vibrante versión de Nueva York mientras se enfrentan distintas amenazas que alteran la vida de la ciudad. El título, que rápidamente se convirtió en todo un éxito pasa de 79,99€ a 49,99€ durante la campaña, una propuesta perfecta para seguidores del héroe arácnido y las aventuras de acción.

Por último, pero no menos importante, ‘Ghost of Tsushima Director’s Cut’, el éxito de mundo abierto ambientado en el Japón feudal amplía su historia original gracias a una expansión adicional en la isla de Iki, algo que incrementa su valor jugable. Con un descuento de 79,99€ a 39,99€, el juego ofrece una combinación excelente de historia y combates elaborados, envueltos en una cuidada presentación artística, que además está pendiente de secuela. Una razón más que suficiente para ponerse al día con la serie.

Por tiempo limitado

Aunque estas son nuestras recomendaciones, las ofertas ya están en marcha y, por tanto, te recomendamos visitar tanto PlayStation Store como los puntos de venta habituales para consultar cuáles son los productos a precios más asequibles, además de utilizar métodos como tarjetas regalo que ayudan a gestionar mejor el gasto. En pocas palabras, como cada verano, con el calor se abre una nueva oportunidad para actualizar tu consola y expandir tu colección de juegos.