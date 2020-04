Coronavirus: Las mejores apps para pedir comida a domicilio durante la cuarentena

Después de más un mes confinados, es posible que las ideas sobre qué cocinar cada día ya vayan escaseando. Antes, al menos, podías tomar tapear en el bar de la esquina o quedar con los amigos en vuestro restaurante favorito, lo que podia ahorrar algún que otro quebradero de cabeza. Eso, por el momento, no es posible. Por lo que darse ese capricho gracias a las apps para pedir comida a domicilio es una opción bastante interesante.

Todas ellas garantizan que las entregas se realicen sin que se produzca un contacto físico entre repartidores y clientes

A esta conclusión también ha llegado el sector de la restauración, representado por Marcas de Restauración y Hostelería de España, que en un comunicado ha señalado que el delivery seguirá operando en aquellas comunidades donde, antes del estado de alarma se había procedido al cierre de restaurantes. “Lo normal es que haya sobrecarga de pedidos”, avisan. Todas ellas han puesto en marcha una serie de medidas para garantizar que las entregas se realizan sin que se produzca un contacto físico entre repartidores y clientes. Estas son las más demandadas.

Glovo

Glovo no es una aplicación de comida a domicilio como tal, sino que a través de ella podemos pedir que nos traigan cualquier cosa a casa, desde medicamentos hasta un burrito mexicano. Por el momento, la plataforma sigue operando con normalidad “para ofrecer su apoyo en la distribución de comida y artículos de primera necesidad a todos los ciudadanos”. Seguramente, cada vez que ha realizado un pedido a través de ella, has tenido que firmar la recepción del mismo. Sin embargo, eso ya no será necesario gracias al reparto sin contacto: el repartidor dejará el pedido en la puerta del domicilio hasta que sea recogido por el cliente que lo ha efectuado.

La compañía ha decidido extremar las medidas de higiene y seguridad con el objetivo de evitar al máximo y, dentro de sus posibilidades, situaciones de contagio entre usuarios, repartidores y empleados. También ha tomado una serie de medidas para sus repartidores. Así, proporciona guantes y mascarillas con el fin de incrementar las medidas de prevención y protección.

Deliveroo

Deliveroo se define como “servicio de comida a domicilio premium” por haber seleccionado de forma rigurosa los establecimientos que forman parte su catálogo. En España, hay más de 2.000 restaurantes, entre los que se encuentran Five Guys, Taco Bell, Wok to Walk... Esta plataforma tampoco ha interrumpido su servicio durante la cuarentena.

E, incluso, se ha sumado a la iniciativa de repartos sin contacto. De esta forma, los riders informarán a los clientes cuando hayan llegado, colocarán la bolsa térmica frente a la puerta, retrocederán al menos un metro y esperarán a que el cliente recoja el pedido para que éste pueda ser completado. Del mismo modo, los repartidores también pueden solicitar hacer este tipo de entregas. Para ello deberán contactar con los clientes a través de la aplicación.

Justeat

Desde su llegada en 2010, se ha convertido en una de las apps más populares para pedir comida. Es muy fácil navegar por ella y siempre cuenta con ofertas y descuentos para sus clientes. "Tras la comunicación del Gobierno de España en la que se anuncia que, a pesar del cierre de los restaurantes, los servicios de entrega a domicilio podrán seguir operando”, avisó Just Eat a través de su cuenta de Twitter. “Comprendemos la gravedad de los acontecimientos y nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad contigo, nuestros restaurantes y repartidores. Seguiremos de cerca los avances de la situación para manteneros actualizados y adoptar las medidas indicadas por las autoridades”.

La compañía ha habilitado en su app una opción para que la comida sea recibida en los domicilios “aplicando las medidas de distanciamiento social que aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus”. Según un comunicado de prensa, “una vez que los repartidores lleguen a destino, dejarán el pedido en la puerta del cliente y avisarán mediante el timbre que la comida se encuentra ya en su portal". El pago, por su parte, tendrá que hacerse a través de la aplicación para evitar así la manipulación de dinero.

Uber Eats

Es una app de la famosa compañía Uber. Y viene pisando fuerte ya presenta varias características muy interesantes: es conocida por ser una de las apps de comida a domicilio más rápidas. Seguirá operando, a pesar de las restricciones del Gobierno. Al igual que ocurre con Just Eat, Uber Eats también permite realizar las entregas sin contacto. No suele cobrarse un extra por el envío, lo que hace que Uber Eats haya tenido tanto tirón. Aunque, eso sí, podrás pagar solo con tarjeta de crédito

McDonald’s

McDonald’s, con una cuota de mercado del 44,9%, lidera las apps de comida a domicilio según Estudio General Mobile (EGMobile) correspondiente al segundo trimestre de 2019. Es cierto que muchas de las entregas a domicilio de este gigante de la comida rápida las gestiona Glovo, pero también es cierto que las aplicaciones de comida dan para mucho más que simplemente pedir comida desde casa. Y la multinacional estadounidense es una de las compañías que ha sabido posicionarse en este sector brindando una experiencia más completa al usuario

Too Good To Go

La misión de To Good To Go es combatir el desperdicio alimentario. Con este objetivo, se encarga de ayudar al comercio de alimentación y supermercados ofreciendo de forma temporal en su plataforma paquetes semanales con alimentos básicos durante el estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus. En concreto, la plataforma se alía con el pequeño comercio en estos complicados momentos con este un nuevo servicio que permite a los establecimientos de alimentación ofrecer paquetes semanales con alimentos básicos y protege a los usuarios que reducen sus salidas para comprar comida.

Durante el periodo de tiempo que dure el estado de alarma, la compañía abrirá para que los comercios que continúan operando puedan utilizarla para conectar con los consumidores y vender sus productos y así paliar las consecuencias de esta crisis.