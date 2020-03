Ventajas de poner tu teléfono en modo avión sin estar en un vuelo

Su propio nombre nos dice la verdad, pero no toda la verdad. El modo avión se utiliza cuando nos subimos a un avión, sí, pero no solo. Aunque la mayoría de los usuarios restringe su uso y lo activa únicamente cuando está volando, el modo avión tiene más ventajas.

Su uso es obligatorio para evitar interferencias con los sistemas de comunicación del propio aparato de vuelo

Decir modo avión es pensar inmediatamente en un sistema que ponemos en marcha nada más subir a este medio de transporte. En 2014, España actualizó su normativa para adaptarse a la de la Unión Europea y permitir que los dispositivos electrónicos portátiles, como móviles y tabletas, permanecieran encendidos durante todas las fases de un vuelo, pero siempre, claro, con el modo avión activado.

Su uso es obligatorio para evitar interferencias con los sistemas de comunicación del propio aparato de vuelo. Con el modo avión, nos quedamos sin datos y sin línea de teléfono, pero sí podemos realizar otras acciones, como hacer limpieza en nuestra galería de fotos, leer documentos o escuchar música. Fuera de esta circunstancia, contadas son las ocasiones en las que utilizamos este modo, pese a sus diversas ventajas.

Ahorrar batería

El modo avión puede servir de respiración asistida para nuestro teléfono cuando está a punto de quedarse sin batería. Funciona también a modo de ahorro de energía.Quedas con alguien, sales de casa, te das cuenta de que tu batería está en las últimas, avisas a la persona con la que has quedado –“si no te aviso de que he llegado es porque me he quedado sin batería”- y para cuando llegas al sitio estás tú y la pantalla negra de tu móvil. Crónica de una muerte anunciada.

No te exasperes. Hay solución, el modo avión te la pone en bandeja. Retrocedemos hasta el momento en el que sales de casa y te percatas de que no has puesto a cargar el teléfono -no, no tendrás más cuidado la próxima vez, volverás a salir sin batería, y lo sabes-. Una vez enviado el WhatsApp de “ya estoy saliendo”, es entonces cuando debes activar el modo en cuestión. Te quedarás sin conexión hasta que llegues al lugar de la quedada, pero, a cambio, una vez allí, lo desactivarás y descubrirás que ¡todavía tienes batería! y que puedes enviar el WhatsApp de “ya he llegado” .

Especialmente útil te será cuando te encuentres en una zona sin cobertura. Dado que tu teléfono se esfuerza siempre por encontrar una red, con el gran consumo de batería que conlleva, lo ideal es ponerlo en modo avión para reducir al máximo la actividad del terminal. Evitarás sustos.

Acelerarás la carga

¿Te ha gustado retroceder en el tiempo? Bien, pues sigamos viajando al pasado, concretamente a los veinte minutos antes de la hora prevista de salida. Te estás preparando, miras tu teléfono, batería baja, corres a conectar el cargador -aunque sabes que no será suficiente para que aguante todo el tiempo que estés fuera-.

Opción: conectar el cargador, sí, pero hacerlo poniendo el teléfono en modo avión. De esta manera, datos/WiFi, Bluetooth y GPS están apagados. Con ello conseguirás que se cargue más rápido y así salir de casa con un poco más de batería en el bolsillo.

Internet, sí; llamadas, no

Cierto es que al activar el modo avión, por defecto, se desconectan todo tipo de conexiones. Pero, quizás, lo que muchos no saben es que se puede activar posteriormente la conectividad WiFi, pudiendo tener acceso a Internet. Sí quedará inhabilitada la opción de llamar y recibir llamadas o mensajes de texto.

No arruinarte un viaje

Ver mundo está genial, pero no lo está tanto ver tu factura de teléfono por las nubes tras volver de viaje. Evita cargos innecesarios cuando viajes al extranjero haciendo uso del modo avión.

No habrá distracción que valga ni uso excesivo del teléfono posible. Con este modo en ON cortarás de cuajo el sobrecoste derivado del roaming internacional. La opción es utilizar puntos de conexión WIFI y sacrificar, eso sí, la posibilidad de recibir llamadas o mensajes.

Esquivar la publicidad en los juegos

Si eres de los que juegas a través del ‘smartphone’, probablemente sufras la dichosa publicidad que incluyen los juegos gratuitos. El modo avión también tiene remedio para ello. Dado que gran parte de los juegos no requieren conexión a Internet, solo tendrás que activar este modo para saltarte la publicidad, que sí está vinculada a la red.

Evitar sustos de los hijos

La suma es sencilla: móvil + niño = potencial llamada o envío de foto inapropiada a quien menos te lo esperas. A los más pequeños les encanta jugar y trastear con el ‘smartphone’, pero es más que probable que empiecen tocando la pantalla y terminen en los ajustes de sonido del teléfono -en el mejor de los casos-.

Si les vas a dejar el dispositivo para que jueguen un rato, ponlo en modo avión, no solo porque evitarán las interrupciones de los anuncios, sino porque será imposible que realicen esa llamada que te pondrá en una situación incómoda.

Engañar a la cobertura

Si te mueves a menudo en metro, puede que ya hayas usado de este truco, pero tampoco está de más recordarlo. Cuando salimos de la estación suele darse la extraña circunstancia de no tener cobertura, pese a que sí deberíamos tenerla. Solo necesitamos activar el modo avión, esperar unos segundos y ¡voilà!, el hijo pródigo ha vuelto.

Evadirse del mundo

A golpe de clic el modo avión te desconecta del mundo. Todas tus aplicaciones -y la consiguiente cascada de notificaciones- se desactivan. ¡Eres libre! Puedes prepararte para un examen, terminar el trabajo de fin de máster, disfrutar de un disco entero, perderte en medio de la naturaleza, una montaña, una playa, etc., sin esa presión constante de tener que leer todos tus mensajes o correos electrónicos al instante, y sin la obligación, por supuesto, de tener que apagar el teléfono, que es la otra opción.

Tampoco debemos pasar por alto que es eficaz para dormir sin interrupciones y con la tranquilidad de que la alarma sonará cuando llegue la hora.