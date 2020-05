¿Ves porno en el mismo dispositivo con el que teletrabajas? Es más frecuente de lo que piensas

El 55% de los trabajadores ha recibido dispositivos de su empresa para seguir teletrabajando durante las medidas de confinamiento contra el COVID-19, pero muchos hacen un uso personal y el 51% de ellos admite que ve vídeos porno desde el mismo equipo con el que trabaja .

Así se desprende de una encuesta a más de 6.000 empleados en remotos procedentes de 12 países países del mundo (incluida España), realizada por la compañía de ciberseguridad Kaspersky, que ha estudiando cómo el coronavirus ha cambiado el panorama laboral: “Con tantos de nosotros trabajando de nuevas formas para seguir conectados a compañeros y clientes, es importante recordar los desafíos personales y profesionales de trabajar desde casa de manera permanente".

De la encuesta emergen datos como que casi la mitad de los trabajadores nunca había trabajado en remoto antes y que el 55% de los ellos han recibido un dispositivo de empresa para seguir con sus empleos, como ordenadores o móviles. A pesar del confinamiento, el 73% de los trabajadores sigue utilizando el mismo dispositivo profesional que antes del coronavirus. Y mientras que dos tercios de los encuestados sigue utilizando sus dispositivos personales para trabajar, el 48% del total confiesa que ya lo hacían antes.

La productividad no se ha visto afectada para muchos trabajadores y el 40% asegura que no ha visto cambios en este aspecto respecto desde que trabajan desde casa, mientras que el 29% incluso cree tener ahora un mejor rendimiento. El empleo desde casa plantea otras dificultades y el 26% de trabajadores confiesa no tener habitaciones suficientes para trabajar al margen de los otros miembros de su familia , mientras que uno de cada tres ha tenido discusiones con los menores de la casa por los límites de uso de Internet.

Muchos riesgos

Algunos trabajadores no distinguen sus dispositivos personales y el 51% ve vídeos porno desde los mismos ordenadores o móviles desde los que realizan su trabajo, con los riesgos de entrada de malware que implica navegar por páginas de adultos. Con respecto al total, el 18% los ve desde los dispositivos proporcionados por su empresa mientras que el 33% lo hace desde sus dispositivos personales que también usan para sus empleos.

En cuanto a la protección, el 73% de los teletrabajadores afirma no haber recibido ninguna formación en ciberseguridad por parte de sus empresas antes de comenzar el empleo desde casa. A su vez, el 53% de los empleados utiliza redes virtuales privadas (VPN) para trabajar desde casa, mientras que el 27% dice haber recibido correos electrónicos maliciosos que utilizan el coronavirus como temática.