Nace 7Ling, una app de idiomas multilingüe para migrantes y refugiados

Una nueva aplicación llamada 7Ling acaba de lanzarse, con el objetivo de ofrecer a migrantes y refugiados la posibilidad de aprender alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués. También incluye traducciones al árabe, pensando específicamente en los hablantes de esta lengua.

Se trata de una aplicación gratuita y sin ánimo de lucro, que se perfila como una oportunidad para continuar con la formación de idiomas en un momento en el que la crisis sanitaria invita a potenciar la educación virtual.

La metodología de aprendizaje de 7Ling ha sido planteada para que sus usuarios puedan comunicarse eficazmente en las situaciones reales más inmediatas. Por ello, la aplicación se divide en secciones como Recién llegado, En la ciudad o Buscando alojamiento, y cuenta con actividades prácticas y diversas funcionalidades centradas en el aprendizaje y la adaptación al entorno: números y letras, glosario de términos, documentos y trámites administrativos, así como otros recursos e información sociocultural de las lenguas y los países receptores.

7Ling ha sido desarrollada mediante el trabajo cooperativo de algunas de las universidades europeas y egipcias: Universidad de Salamanca, Universidad de Bolonia, Universidad de Coímbra, Universidad de Heidelberg, Universidad de Poitiers, Trinity College Dublin, Universidad de Alejandría, Universidad de Helwan, Universidad de Pharos, Universidad de Minia y Universidad de Luxor.

La app forma parte de XCELING (Towards Excellence in Applied Linguistics. Innovative Second Language Education in Egypt/ XCELING), un proyecto que responde a tres dimensiones principales: TEACHING (formación de formadores), LEARNING (educación predoctoral) y OUTREACH (co- creación de materiales de enseñanza de libre acceso). Es en esta última donde se enmarca esta app gratuita, orientada al aprendizaje de lenguas extranjeras para personas en situación de desventaja social.