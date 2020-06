Sí, existe una forma de enviar un mensaje a alguien que te ha bloqueado en WhatsApp. Algo que resulta especialmente útil cuando no has tenido la oportunidad de responder, entender o reprobar a quien ha decidido no hablar más contigo. La verdad es que, aquí, los motivos por los que se ha llegado a esa situación no interesan tanto. Lo importante es que, si quieres, puedes. Tan sólo hay que seguir unos pequeños pasos para conseguirlo.

Esto se puede conseguir sin necesidad de que el contrario te desbloquee

En primer lugar, tienes que saber que esto se puede conseguir sin necesidad de que el contrario te desbloquee. Lo que es un punto a favor. Y, en segundo lugar, tienes que seguir cada una de las siguientes pautas. Lo que es bastante fácil. Lo más importante es convencer a alguien para que actúe de compinche. Sí. Ahora verás para qué.

Esta persona deberá crear un grupo en el que estéis los tres. Como esta tercera persona ejercerá como administrador, podrá tanto filtrar las personas que pueden añadirse como abandonar la conversación cuando considere oportuno. Y ahí encontramos el punto clave: deberá hacerlo dejando a la persona que te ha bloqueado como administrador . ¿Cómo lo puede conseguir? En el momento de incluir a los distintos participantes, la primera persona deberá incluir será aquella a la que ahora no puedes enviar ningún mensaje.

Hecho esto, en ese chat tan sólo estaréis tu y quien que te ha bloqueado previamente. De tal modo que, antes de que ésta se salga del grupo, aprovecha y escríbele todo aquello que no pudiste hacer antes. Es algo bastante sencillo y que funciona. A partir de ahí, tan sólo queda esperar y ver si, finalmente, contesta o abandona el chat sin decir nada.