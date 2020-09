Así es PlayStation Plus Collection, una versión de suscripción remodelada para PS5

La presentación definitiva de PS5 también ha sido portadora de un giro sustancial en la política comercial de la casa de software nipona, ya que Sony ha presentado oficialmente PlayStation Plus Collection, una versión renovada del conocido servicio premium diseñado específicamente para la consola de próxima generación.

PlayStation Plus Collection permitirá a los suscriptores acceder a una selección de los mejores juegos de PS4, todos accesibles en PS5 desde el lanzamiento de la consola. Una especie de Xbox Game Pass con un rango de títulos menor, aunque cuidadosamente seleccionados. El tráiler de presentación muestra obras como ‘Persona 5’, ‘The Last of Us Remastered’, ‘Resident Evil 7’, ‘Uncharted 4: A Thief’s End’, ‘Fallout 4’, ‘God of War’, ‘Battlefield 1’, ‘Monster Hunter World’, ‘Final Fantasy XV’, ‘The Last Guardian’, ‘Ratchet & Clank’, ‘inFamous Second Son’, ‘Bloodborne’, ‘Detroit Become Human’, ‘Batman Arkham Knight’, ‘Mortal Kombat X’ y así hasta mañana…

En cualquier caso, el vídeo no aclara si PlayStation Plus Collection se incluirá en la suscripción clásica de PlayStation Plus o requerirá una suscripción independiente. No os preocupéis, lo actualizaremos tan pronto como tengamos la información. Aprovechamos para informar que Sony también ha desvelado la fecha de lanzamiento y los precios de los dos modelos de PS5.