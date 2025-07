Este ajuste oculto de Android mejora la calidad del sonido a HD con un solo toque.

Los sistemas operativos tratan de ser lo más amigables posible con el usuario y eso hace que muchas de las opciones que tienen no sean demasiado visibles, por aquello de la sencillez de uso y de no complicar a los que no son particularmente tecnófilos ni aficionados a trastear: la inmensa mayoría. Eso sucede, por ejemplo, con el audio.

Android tiene una variedad de opciones que permiten mejorarlo y entre ellas se encuentra el Audio HD. Si no te suena de nada, es normal. Ni siquiera aparece en los ajustes del teléfono, a menos que se habiliten las Opciones de desarrollador. En este artículo vamos a explicar qué es el Audio HD de Android y cómo activarlo usando el menú oculto de Opciones de desarrollador.

Qué es el Audio HD de Android

Esta opción oculta de Android afecta al sonido que se transmite por Bluetooth. Es decir, le puedes sacar partido si utilizas unos auriculares inalámbricos, envías sonido desde tu móvil a un altavoz Bluetooth o al sistema de audio del coche, pero no supone ninguna diferencia a la hora de usar el/los altavoces del móvil o unos auriculares con cable.

Esto es porque lo que permite Audio HD es utilizar códecs de audio de Bluetooth de alta definición. Los códecs se encargan de comprimir los datos de audio en el dispositivo emisor (tu teléfono) y descomprimirlos en el receptor (los auriculares, habitualmente).

SBC, iniciales de Subband Coding, es el códec Bluetooth más básico y universal que todos los dispositivos Bluetooth admiten. Sin embargo, su compresión no es tan eficiente como la de otros y algunos oídos pueden notar una diferencia significativa entre usar SBC o códecs más avanzados como AAC, aptX, LDAC o LHDC.

Estos ofrecen una mayor fidelidad de sonido, mejor resolución (más bits por muestra) y/o una mayor frecuencia de muestreo, lo que se traduce en una experiencia auditiva más rica y detallada, más cercana a la calidad de un CD.

Ahora bien, ten en cuenta que, para poder usarlos, tanto tu teléfono como el dispositivo receptor deben soportarlos.

Qué son las Opciones de desarrollador y cómo habilitarlas

Para tener acceso a la opción de Audio HD, debes activar las Opciones de desarrollador en los ajustes de Android. Este es un menú con ajustes avanzados que Android mantiene oculto de forma predeterminada, principalmente dirigido a desarrolladores de aplicaciones, usuarios entusiastas con el tema y técnicos. Para activarlo, debes seguir estos pasos:

Ve a Ajustes en tu teléfono.

en tu teléfono. Desplázate hacia abajo y busca Acerca del teléfono o Información del dispositivo .

o . Busca Número de compilación .

. Toca en Número de compilación varias veces (generalmente son 7, pero puede variar según el fabricante). En cualquier caso, cuando hayas pulsado las veces suficientes, aparecerá un mensaje indicando que las Opciones de desarrollador han sido activadas.

Una vez disponibles, las Opciones de desarrollador aparecerán como un nuevo elemento en el menú de Ajustes. Pueden figurar en la lista principal o en apartados como Sistema o Información del teléfono.

Cómo activar el Audio HD en Android

Con la salvedad de que la ruta puede variar según el fabricante, sigue estos pasos:

Entra en Ajustes .

. Toca en Sistema .

. Toca en Opciones de desarrollo .

. Desplázate al apartado Redes y pulsa en el deslizador de Audio HD.

¿Por qué Android no me deja activar Audio HD?

Si llegas a la opción de Audio HD y la encuentras en gris tenue, indicando así que no puedes manipularla, puede deberse a varias razones:

Debes tener unos auriculares Bluetooth conectados al móvil . Asegúrate de que es así.

. Asegúrate de que es así. Verifica también que tus auriculares son compatibles con códecs de audio avanzados como los mencionados anteriormente. Si el dispositivo conectado solo es compatible con códecs básicos como SBC , entonces la opción Audio HD no se puede habilitar porque el teléfono no detecta un dispositivo compatible.

como los mencionados anteriormente. Si el dispositivo conectado solo es compatible con códecs básicos como , entonces la opción no se puede habilitar porque el teléfono no detecta un dispositivo compatible. Puede que tengas activada la Lista blanca de AAC de Bluetooth, opción que figura a continuación de Audio HD. Aunque está pensada para mejorar la compatibilidad, puede entrar en conflicto con otras opciones de audio HD si el dispositivo conectado no está en esa lista o si el sistema le da prioridad sobre otros códecs HD. Desactívala para poder acceder a Audio HD.

Cómo saber los códecs Bluetooth que admite tu teléfono

En el mismo apartado de las opciones de desarrollo, justo después de Lista blanca de AAC de Bluetooth, tienes Códec de audio de Bluetooth, que de forma predeterminada está establecido en Usar preferencia del sistema.

Pulsa y podrás acceder a un listado de códecs entre los que elegir. Ten en cuenta que, para que no aparezcan todos en gris tenue y sin opción a activar, debes tener conectados los auriculares Bluetooth.