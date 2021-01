Cómo pasar los datos y contactos de un móvil a otro

Mover los datos de un móvil a otro (tenga o no el mismo sistema operativo) suele ser una de nuestras principales preocupaciones al cambiar de teléfono, pero no todos tenemos claro cómo hacerlo llegado el momento. A partir de ahora, este proceso no será el infierno que creéis que es.

El proceso es sencillo si nuestro nuevo móvil tiene el mismo sistema operativo que el móvil viejo. Si el software es diferente, entonces tendremos que dar unos pocos pasos más, sobre todo si el salto es de iOS a Android . El sistema operativo de Google permite exportar e importar archivos CSV, y esto es realmente importante, porque podremos exportar los contactos a otro dispositivo Android, pero también a Outlook o Thunderbird.

Exportar de Android a cualquier móvil

Lo más sencillo y rápido es tener guardados y sincronizados los contactos del móvil con nuestra cuenta de Gmail. Esta sincronización se te pedirá siempre que inicias un teléfono por primera vez. Lo que estamos permitiendo con esta sincronización es vincular el teléfono al email y, por lo tanto, que todos nuestros contactos se transfieran a la nube. Si no has hecho esta sincronización en un principio, no pasa nada, lo puedes hacer más tarde. Solo tienes que ir a Contactos de tu teléfono, luego pinchar en Menú y desde ahí hacer clic en la opción Fusionar cuentas y Fusionar con Google (en el caso de otro Android). Automáticamente los contactos de nuestro dispositivo se combinarán con los de nuestra cuenta de Google y se habrán guardado en la nube.

Ten en cuenta también que si tenías contactos guardados en tu cuenta de Gmail estos también aparecerán a partir de ahora en tu teléfono, ya que la sincronización se realiza en los dos sentidos. Una vez que tienes los contactos en Gmail puedes obtener una copia de seguridad y almacenarla en tu ordenador. Siguiendo estos pasos, siempre que cambies de móvil, solo tendrás que introducir tu dirección de correo electrónico en el dispositivo para acceder a tu agenda en un pispás.

Exportar desde iOS a Android

Para llevarnos los contactos desde un móvil iOS la tarea es un poco más complicada. Será necesario que entres en iCloud, en el servicio en la nube de Apple, para realizar una copia de seguridad de los contactos del teléfono e iniciar el proceso de sincronización . Una vez se hayan sincronizado los contactos del teléfono con la nube, tendrás que exportarlos como vCard (formato .vcf), ya que Apple no permite exportar a formato CSV de Excel; y luego todavía tendrás que sincronizarlos con tu cuenta de Google.

Para ello, deberás abrir icloud.com en un navegador y hacer clic en Contactos para seleccionar todos los que quieras exportar. A continuación selecciona Exportar vCard y enseguida tendrás descargado en tu ordenador o móvil un archivo en formato VCF. Una vez hecho esto, debes acceder a Gmail y pinchar en Contactos en la esquina superior izquierda. Selecciona tu archivo vCard con los contactos y pincha en Importar. De esta forma tendrás todos tus contactos en tu cuenta de Gmail y, como ocurría con los Android, cuando sincronices tu nuevo móvil con tu cuenta de Gmail ya podrás acceder a ellos.

También existen aplicaciones móviles como es el caso de McBackup para agilizar un poco este proceso (saltándonos el paso de icloud). Una vez descargada la aplicación esta nos hace una copia de seguridad de los contactos y los envía en un archivo CSV a nuestra cuenta de correo.

La gran ventaja que tiene el tener guardados los contactos en tu cuenta de Gmail es que nunca se perderán aunque te roben, pierdas o cambies de dispositivo. Siempre puedes acceder a ellos y además puedes eliminar los duplicados de una forma sencilla usando la función ‘Buscar y combinar duplicados’. También puedes editarlos a tu gusto.