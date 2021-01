¿De verdad esta camisa no se mancha nunca? Esto es lo que hemos descubierto

Desde hace unos años, Sepiia se ha convertido en una de las marcas más conocidas de España. La empresa nació de la mano de Federico Sainz de Robles (ingeniero del Instituto Tecnológico Textil) dueño de una profunda curiosidad por probar nuevos productos, materiales y técnicas en el sector de la moda. La realidad es que Sainz de Robles no inventó la rueda, pero sí la hizo disponible para todo el mundo .

Desde hace bastante tiempo, hay tejidos antimanchas, antivirales, que evitan el sudor y tienen una alta transpirabilidad. Pero hasta ahora todos estos tejidos estaban disponibles para determinados sectores (trabajo industrial, sanitario, etc.) pero no en el área de la moda. Sepiia hizo este cambio.

Vamos por partes. Para evitar las manchas, las prendas incorporan un tratamiento hidrófugo y oleófugo (básicamente, que repele el agua o el aceite), pero solo en la parte exterior. Eso quiere decir que si se manchan por dentro (siempre hay un roto para un descosido) o si el líquido se arrastra con la mano (haciendo que penetre en mayor medida en la tela), el tratamiento no es efectivo. La gran ventaja es que la mayoría de los líquidos se deslizan por la prenda como si esta tuviera un recubrimiento de cera o como una gota de mercurio: sin penetrar en absoluto. Una clave es tener mucho cuidado con las temperaturas ya que los extremos (como líquidos muy calientes) pueden hacer que el tratamiento no sea tan eficaz.

En lo que respecta a la transpirabilidad, aquí hay dos factores. El primero es una adecuada transferencia de la humedad desde el interior hacia el exterior, evitando la acumulación de sudor y reduciendo la formación de las características manchas de transpiración en ciertas telas, sobre todo en la zona del cuello y las axilas. La segunda característica es la configuración de las fibras, con un entramado en forma de trébol, que hacen que el proceso de secado sea más rápido y se produzcan menos arrugas.

A nivel microscópico este entramado actúa de un modo similar a entrelazar los dedos de ambas manos: si lo hacemos, no podemos doblarlos ni acercarlos y esto es lo que minimiza las arrugas.

Y finalmente están las nanopartículas de plata. Ya se ha demostrado que estas partículas de tamaño mínimo neutralizan los olores corporales atacando a las bacterias que los producen y son interesantes agentes antivirales. En el caso de Sepiia, la empresa hizo analizar sus tejidos por el laboratorio inglés Microbiological Solutions Ltd. Los resultados mostraron que los tejidos de esta marca española presentan una actividad antiviral de 95,21% frente a distintos tipos de coronavirus que entran en contacto con la tela al cabo de dos horas. Es necesario aclarar que si bien es muy efectivo, solo fue testado contra la cepa felina y no contra la que causa la COVID-19, ambas muy similares, pero no idénticas.

Veredicto

Es muy interesante que una marca española (diseño, producción y distribución en el país) tenga un vinculo tan profundo y eficaz con la ciencia. Sí, son camisas antimanchas, reducen notablemente el olor (tanto que se lavan al menos un 50% menos), casi no se arrugan (hay que buscar conscientemente hacerlo) y su producción es sostenible . ¿Son más caras que una camisa normal?

Sí, pero no más que una de marca media alta. Y teniendo en cuenta sus prestaciones y la investigación que hay detrás, su precio no es excesivo, teniendo en cuenta que al reducir los lavados, trabajar con telas de calidad y mejorar el diseño, duran al menos un 50% más que otras similares.