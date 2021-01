¿No te funciona internet? Yoigo, Pepephone y MásMóvil sufren una caída masiva

Una caída en los servidores ha dejado a miles de usuarios de Pepephone, Yoigo y MásMóvil sin servicio este martes. MasMóvil ha confirmado la caída en el servicio de internet en casa que afecta a todas las marcas del grupo, entre ellas Pepephone y Yoigo, según han informado a Efe fuentes de la compañía.De momento, no han precisado el número de clientes afectados por este problema, que comenzó hacia las 11.30 horas y que afecta tanto a internet como a llamadas a fijos, según las fuentes.

La avalancha de llamadas ha provocado que el Centro de Atención al Cliente de MásMóvil se haya visto desbordado

Desde la cuenta de Pepephone en Twitter se ha alertado este martes de que había un problema generalizado en el servicio de internet en casa, que parece que está relacionado con el servidor DNS, el sistema que traduce la IP (la dirección numérica de la máquina) y convertirlas en direcciones web.

La avalancha de llamadas ha provocado que el Centro de Atención al Cliente de MásMóvil se haya visto desbordado, según afirman desde la misma cuenta, que aseguran que están trabajando para que funcione cuanto antes. Desde MásMóvil, han dicho a Efe que no se trata de un fallo generalizado, puesto que afecta a unos clientes y a otros no, aunque no han dado por el momento más detalles al respecto.

INFO PARA NUESTROS CLIENTES

Estamos sufriendo una incidencia en el servicio de Internet en casa. Ya estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes. Sentimos mucho las molestias ocasionadas 🙏. Os iremos informando de la evolución de la misma. — Yoigo (@yoigo) January 26, 2021

INFORMACIÓN PARA NUESTROS CLIENTES

Sentimos comunicaros que estamos sufriendo una incidencia en el servicio de Internet en casa.

Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible. Disculpad por las molestias ocasionadas y os iremos informando de cómo lo vamos resolviendo.🙏 — MÁSMÓVIL (@masmovil) January 26, 2021

Lamentamos comunicaros que tenemos un problema generalizado en el servicio de Internet en casa. Parece estar relacionado con el servidor de DNS. Seguimos trabajando en ello. Gracias por vuestra paciencia. — Pepephone (@pepephone) January 26, 2021

La indicencia, resuelta

Hola de nuevo. Os comunicamos que la incidencia ya está solucionada y el servicio ya se está restableciendo. Como siempre, estamos aquí para ayudaros en todo lo que necesitéis. De nuevo, os pedimos disculpas 🙏 — Yoigo (@yoigo) January 26, 2021

Nos alegra informaros que la incidencia en el servicio de Internet en casa está solucionada y ya podéis navegar correctamente. Perdonad este contratiempo y muchas gracias por confiar en nosotros. — Pepephone (@pepephone) January 26, 2021