Nearby, de Petal Search: el mundo, en la palma de la mano

Ya todos sabemos que internet es enorme. Pero…¿cuán grande es? Uno de los estudios más recientes publicado en Scientometrics señala que, entre páginas que abren y se cierran, cada día hay al menos mil millones de páginas web activas. Todas ellas contienen un caudal de información muy dispar: algunas apenas algo de texto y otras vídeos interactivos. Según el estudio antes mencionado se estima que entre todas estas páginas suman un total de un millón de exabytes... lo que nos deja igual que antes. A menos que lo comparemos con algo tangible. La Biblia, por ejemplo, contiene poco más de tres millones de letras, así, en un exabyte caben en total unas 320.000 millones de biblias. Si las apiláramos una encima de otra podríamos llegar a la Luna 16.000 veces. Así de grande es internet. Y por eso los buscadores son tan importantes y, cuantas más herramientas tengan para especificar aquello que queremos encontrar, mejor aún.

Hallar contenido común a todos los países, como por ejemplo el resultado de un evento deportivo, capitales de países o peso atómico de diferentes elementos, es sencillo. Encontrar noticias nacionales es un poco más complejo, pero la localización colabora mucho y lo hace parecer simple. Pero a la hora de buscar contenido local (ya no hablamos de un país, ni siquiera de una ciudad, sino de 500 o 1.000 metros a la redonda) la localización es válida, pero se necesita más para dar un servicio extra. Con esto en mente, Petal Search ha sumado un canal de servicios basado en la localización del usuario por dirección IP (que es como la dirección postal de la red). Pero no solo eso es lo que lo hace interesante y útil.

«Cerca de ti»

El servicio, llamado Nearby (traducido libremente como Cerca de ti), fue lanzado en febrero en España y actualmente está disponible en ocho países europeos, aunque cada mes se suman más. Básicamente, cuando accedemos a Petal, abajo tenemos una pestaña llamada «Cerca de ti». Si accedemos a ella nos mostrará todos los servicios (restaurantes, museos, bares, hospitales, puntos de interés, etc.), las críticas de los mismos y (aquí es cuando comienza el valor agregado) personalizado a nuestros gustos. Nearby permitirá, en breve, que el usuario pueda realizar reservas, compras o pedidos a domicilio directamente. Eso significa que para averiguar sobre entradas a museos o teatros, reservar mesas en restaurantes u hoteles, no habrá que salir de esta pestaña, será todo directo. Esto tiene que ver con el modo «artesanal» en el que trabaja Petal, vinculándose a socios locales (grandes y pequeños) para crear una biblioteca de servicios disponibles para el usuario. Así, se ofrecen directamente descuentos en ciertos servicios, sean compras o reservas, que son exclusivos para los usuarios de Petal que, es importante aclararlo, no tienen que tener un dispositivo Huawei: cualquiera puede descargarse el buscador.

Todo el contenido local, desde la distancia al bar elegido hasta las restricciones de la zona postal vinculadas a la covid (provistas por un socio local en España), se presentan en Boxes o Rich cards. Estas «tarjetas digitales» son un medio para que los propietarios de sitios presenten vistas previas de su contenido en los motores de búsqueda. Esto hace que un sitio sea más «seductor», ya que el usuario puede ver un spoiler de lo que se encontrará al visitar el sitio (físico y en web) sin tener que acceder a la página. Es algo con lo que ciertamente gana el usuario pero también los socios locales, que pueden utilizar más y mejores herramientas para incrementar las visitas. En este sentido, Nearby ya cuenta con partners integrados como TheFork y Tiqets, y el objetivo será integrar en breve otros más conocidos, como Groupon, Just Eat, etc. De este modo, la oferta de servicios se unirá a los descuentos posibles para mostrar en la zona los precios más competitivos y los cupones más convenientes. Así, si nos encontramos en una zona de playa y Nearby nos recomienda varios parques acuáticos, no solo veremos la ubicación, precios y opiniones, también nos dirá cuáles tienen ofertas y en cuál podemos aprovechar los cupones de Nearby.

Todos estos servicios no solo están disponibles en España, de ese modo, cuando viajemos a otros países de la Unión Europea (por ahora ocho, pero en breve más) tendremos acceso también a todas estas opciones. Por último, una de las caras más interesantes de Nearby por su necesidad actual no tiene nada que ver con restaurantes, transporte, inmobiliarias o intereses turísticos, sino con la formación profesional. La infraestructura de Petal está trabajando para que los usuarios puedan acceder a todos los cursos de formación local o cercana, ya sean privados o del Estado (nacional, comunitario o por ayuntamientos) y así incrementar sus posibilidades de trabajo y sus conocimientos sin perder un precioso tiempo en la búsqueda de material en páginas diversas. Algo que quizá no ponga el mundo en la palma de la mano, pero sí logra tenderla para facilitar la vida.