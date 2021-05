El encuentro del año: Petal Search se sienta a la mesa

En pocas semanas, Petal Search, el buscador desarrollado por Huawei para responder al bloqueo de Estados Unidos que le impide llevar instalado por defecto aplicaciones de socios del país, como Google o Facebook, cumplirá un año. Nacido para posibilitar la descarga legal de estas aplicaciones, Petal Search ha cumplido su propósito inicial (la descarga de aplicaciones toma apenas 15 segundos con búsqueda incluida), pero no ha sido suficiente. A esta capacidad ahora le suma todas las prestaciones de un buscador de contenido. Ahí es posible buscar por imágenes, mapas, compras, noticias, y también hallar servicios, definir el nivel de privacidad o utilizar la inteligencia artificial para detectar objetos. Pero hay un aspecto del que muy poco se habla a la hora de evaluar las prestaciones de un buscador y que distingue dos lados diferentes pero complementarios: los usuarios y los socios. Los primeros somos todos los que ingresamos en el motor de búsqueda, los socios, en cambio, suponen una parte fundamental del engranaje, aunque a menudo los usuarios lo desconocemos. Y las búsquedas de restaurantes o servicios de comida son las más solicitadas en los sistemas móviles, ya que nos permiten reservar, pedir o evaluar casas de comida. Y a estas, hacerse un sitio en el mercado. Por lo tanto... bienvenidos al encuentro del año, que, más que un enfrentamiento, es un enriquecimiento.

Un crecimiento constante

En esta esquina, con más de 500 millones de usuarios activos por mes y un crecimiento constante que lo ha convertido en el segundo buscador más utilizado, se encuentran los usuarios de Petal Search. Cada vez que escribimos una búsqueda de un restaurante o comida para llevar, inmediatamente se activan diferentes protocolos en los algoritmos del motor de búsqueda. Uno de los primeros es la localización. Lo que tiene el objetivo de darnos los resultados más cercanos a nuestro hogar, generalmente, ordenados de forma relevante, y que puede ser por cercanía, por calificación de otros usuarios o situados según si están abiertos en ese momento. El segundo protocolo que se activa es el de las imágenes, para que sea posible observar detalles de los servicios. En Petal Search también se activa un tercero que es el de los descuentos. Como usuarios y gracias al trabajo del buscador con sus socios locales, los usuarios tienen la posibilidad de obtener descuentos exclusivos. El beneficio para el usuario es obvio y Petal Search ha sabido adaptarse a ello, ya que las costumbres, debido a la pandemia, han cambiado notablemente en los últimos tiempos. De acuerdo con un informe de Just Eat, durante el último año los pedidos a domicilio se han incrementado hasta un 50%. Al mismo tiempo, muchos restaurantes que hasta hace poco no repartían comida a domicilio ahora se inclinan por esta opción, lo que ha aumentado la oferta en un 200%. Estos cambios en los hábitos se complementan con un incremento en las visitas a las plataforma de comida a domicilio de hasta un 65%. La suma de todas estas variables, si no es tenida en cuenta por un motor de búsqueda, lo hará menos eficiente.

Parte vital

Y enla otra esquina, con más de 50 socios locales vinculados al área de restauración y alimentación, se encuentran los partners. Y también se trata de una parte vital del enriquecimiento del contenido de un motor de búsqueda. No solo porque aportan el valor añadido relacionado con los descuentos para el usuario, sino porque permite un crecimiento económico y un posicionamiento digital determinante. En este sentido, la optimización de los motores de búsqueda en términos locales está centrada en optimizar un sitio web para que se halle en los resultados de búsqueda de la zona en la que nos encontramos. Y el acercamiento es muy diferente al utilizado en cuando a socios globales. Para ello, el contenido, las optimizaciones en la página y la construcción de enlaces deben tener una intención localizada y enfocada. Y la búsqueda local es importante por varios motivos desde el punto de vista de los socios de acuerdo con las estadísticas del Search Engine Journal (presentadas en la columna de la derecha).