El presidente de Blizzard dimite tras las graves acusaciones de acoso en la empresa

En un comunicado oficial dirigido a empleados y accionistas, Daniel Alegre, presidente de Activision Blizzard, informa que Jay Allen Brack, hasta entonces presidente de Blizzard Entertainment y uno de los máximos responsables de Blizzcon ha sido reemplazado inmediatamente por Jen Oneal y Mike Ybarra, que compartirán “cargas operativas y de responsabilidad” dentro del organigrama de la empresa. De cara a la opinión pública el comunicado oficial asegura que Brack deja la empresa para buscar nuevas oportunidades, pero en realidad es uno de los máximos involucrados en las recientes demandas por acoso laboral y sexual que han aflorado en la compañía.

J. Allen Brack entró a formar parte de la empresa norteamericana en 2004 y se consagró como productor ejecutivo de ‘World of Warcraft’, donde supervisó todos los aspectos del diseño del MMORPG de pago más popular del mundo y se convirtió en director creativo de las expansiones ‘Legion’ y ‘Battle for Azeroth’. Brack asumió la presidencia de Blizzard Entertainment en 2018 con la salida de Mike Morhaime, y durante muchas temporadas fue una de las caras más reconocibles de la compañía en eventos como BlizzCon.

Limpieza ejecutiva

Jen Oneal, llegó a la empresa a raíz de la adquisición de Vicarious Visions y desde entonces, como vicepresidenta de desarrollo, ha empleado su tiempo en la supervisión de las franquicias ‘Overwatch’ y ‘Diablo’. La incorporación de la desarrolladora norteamericana se produjo tras los éxitos de ‘Tony Hawk’s Pro Skater 1+2’ y ‘Crash Bandicoot N. Sane Trilogy’. Situar a Oneal como responsable de dos franquicias con serios problemas, tanto en el proceso desarrollo como en sus relaciones públicas, tranquilizó a seguidores y accionistas por igual.

Mientras tanto, Mike Ybarra se unió a Blizzard en 2019 asumiendo el papel de gerente general además de vicepresidente ejecutivo, un puesto que también había desempeñado durante 20 años en Xbox. Según Alegre, ambos líderes están “profundamente comprometidos con todos los empleados” y trabajarán juntos para garantizar que Blizzard sea “el entorno de trabajo más seguro y acogedor posible para las mujeres, así como para personas de todos los géneros, etnias, orientación sexual y antecedentes: asegurar y reforzar sus valores -de la empresa-; y recuperar la confianza de los equipos, el público y los inversores.”

Activision Blizzard y Jeffrey Epstein

No obstante, el rastro de indicios sobre los diversos escándalos que rodean a la empresa de entretenimiento va más allá de la investigación por acoso que recientemente ha abierto el estado de California. Su director general, Bobby Kotick, ya fue mencionado en un libro donde se citan nombres de personas poderosas relacionadas con Jeffrey Epstein y el caso de tráfico sexual de menores que investiga desde 2019. Además del máximo ejecutivo de la empresa, Alex Afrasiabi, ex director creativo de ‘World of Warcraft’, también ha sido acusado, entre otras, de incentivar a los empleados a normalizar un entorno de acoso en la empresa.

La Suite Cosby

J. Allen Brack es uno de los ejecutivos de Blizzard citados en varias denuncias de acoso motivados por la demanda e investigación sobre un tema que, terriblemente, es recurrente en la industria de los videojuegos. Según relatan las denuncias, la propia habitación de Afrasiabi durante alguna Blizzcon, a la que se referían como “Cosby Suit”, fue testigo mudo de cómo Afrasiabi “golpeaba a las empleadas, les decía que quería casarse con ellas, intentaba besarlas y las manoseaba”, asegura la demanda.

“Todo esto a la vista de otros empleados varones, incluidos los supervisores, que tuvieron que intervenir y sacar a las empleadas. Afrasiabi era tan conocido por participar en el acoso a mujeres que su habitación fue apodada la ‘Suite Crosby’ en honor al presunto violador”. Según las imágenes aportadas por un ex desarrollador de Blizzard, en realidad se trataba de un espacio a rebosar de alcohol donde muchos ejecutivos, incluido Afrasiabi, sostenían entre risas un retrato real de Bill Cosby, mientras acosaban a empleadas de rango inferior.

Sin ánimo de disculpa

Pese a todo, la versión oficial se escuda en que J. Allen Brack deja la empresa en busca de nuevas oportunidades, sin dejar mención sobre los escándalos en los que estaría involucrado el ahora ex ejecutivo. A raíz de los problemas con los grupos de inversión que están generando las denuncias por acoso, desde la junta directiva se busca en la medida de lo posible, evitar cualquier mención a los escándalos que involucran a sus ejecutivos. La postura de la empresa continúa tratando de minimizar la relevancia de las gravísimas acusaciones y, lo peor es que lo hace de forma recurrente.