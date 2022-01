Apple descarta el metaverso, según Gurman

La carrera por el metaverso a la que Marck Zuckerberg dio el pistoletazo de salida el pasado octubre podría no estar tan concurrida como parece. Según el analista de Bloomberg Mark Gurman, las gafas de realidad mixta en las que trabaja la compañía y que se prevén para este año serán un dispositivo de uso puntual y no “para todo el día”. En lugar de dar acceso a un universo virtual en el que poder desarrollar una existencia virtual “similar” o paralela a la real, el uso de las conocidas como Apple Glasses será para “juegos, comunicación y consumo de contenido”.

En su “newsletter” Power On, Mark Gurman relata que fuentes de la compañía le han indicado que la idea de un metaverso está “fuera de los límites de Apple”, así como que el interés reside en dar al dispositivo un uso más cercano al que ofrecen los “smartphones”: “hay una palabra que me sorprendería escuchar en el escenario cuando Apple anuncie sus gafas (de realidad mixta): metaverso. Me han dicho directamente que la idea de un mundo completamente virtual al que los usuarios puedan escapar -como en la visión del futuro de Meta/Facebook- está fuera de los límites de Apple.”

Las gafas de realidad mixta de Apple son un producto en el que la compañía trabaja desde hace años bajo la máxima confidencialidad, pero del que cada vez se van conociendo más detalles que habrán de ser confirmados cuando Apple decida presentarlas. Gurman y otros analistas como Ming-Chi Kuo han avanzado en varias ocasiones que las gafas serán comercializadas a finales de este 2022.

Los últimos rumores indican que el dispositivo para realidad aumentada (RA) y virtual (VR) tendrá una innovadora configuración de tres pantallas y será más caro que otros de la competencia con un precio alrededor de los 3.000 dólares (unos 2.649 euros), según informa el medio 9to5Mac.