10 regalos tecnológicos para San Valentín por debajo de los 100 €

A menos de una semana del San Valentín de 2022, más de uno y de una comenzará a sentir la presión. Si aún no has decidido o no tienes ni la más mínima idea de que regalar a tu pareja, te proponemos una selección de “gadgets” tecnológicos con los que parecerá que este año te lo has tomado en serio y has hecho algo más que mirar un artículo en Internet para decidirte.

Masajeador de ojos con control remoto y calor RENPHO

Estas gafas que recuerdan a un dispositivo de RV no tienen pantallas en su interior, pero sí unas almohadillas térmicas que masajean los ojos a una agradable temperatura de entre 40 y 42 grados. La presión oscilante que ejercen tiene el efecto de aliviar la fatiga e hinchazón ocular así como los ojos secos. También permite relajarse mientras se reproducen sonidos pregrabados a través de sus altavoces o música de la lista de reproducción del usuario, para lo que cuenta con conexión inalámbrica. Dispone de cinco modos de uso que combinan masaje, calor y vibración y viene con un mando inalámbrico. Hay que tener en cuenta que no está recomendado para personas que se hallan sometido a una operación ocular o tenga algún tipo de afección. Puedes encontrarlo desde 48,44 € en Amazon.

Masajeador de ojos con control remoto, vibración, calor y sonido RENPHO. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Marco de fotos digital Divoom Pixo

No le tengas en cuenta el nombre, dado que este Divoom Pixo poco tiene que ver con los marcos de fotos digitales de la primera década de este siglo. Divoom juega inteligentemente la carta retro con su pantalla LED RGB dividida en secciones a modo de píxeles grandes que encajan perfectamente con lo que ahora se llama Pixel Art. Admite multitud de diseños, también animaciones, y permite al usuario crear los suyos desde la “app” Divoom Smart mientras se visualizan en tiempo real en la pantalla de píxeles del Pixo. También es un reloj inteligente con funciones de clima y temperatura y puede emplearse como reproductor/visualizador de música y lámpara. Disponible por 45,59 € en Amazon.

Píxel Art y funciones de reloj inteligente con el marco de fotos digital Divoom Pixo. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Reloj inteligente Redmi Watch 2 Lite

Recién llegado al mercado, Redmi Watch 2 Lite ofrece una pantalla un 10% más grande (1,55 pulgadas y 320x360 píxeles de resolución) que el modelo predecesor, una autonomía de hasta 10 días con un uso típico y funciona en combinación con la “app” Xiaomi Wear. Si lo tuyo es el deporte, permite el seguimiento de más de 100 actividades deportivas diferentes y si lo que te interesa son sus funciones de seguimiento de la salud, puedes medir la saturación de oxígeno en la sangre, frecuencia cardiaca, supervisar el sueño y controlar el periodo menstrual. Incorpora los sistemas de posicionamiento global GPS, GLONASS, GALILEO y BDS y puedes comprarlo desde 60,99 € en Amazon.

Reloj inteligente Redmi Watch 2 Lite, recién lanzado al mercado. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Redmi.

Cuerda de saltar inteligente Keenstone

La marca Keenstone dispone de este producto para “fitness” apropiado para una pareja que no sea susceptible y busque una forma de hacer ejercicio en casa sin complicarse con otro tipo de dispositivos más aparatosos. Se conecta con el móvil a través de la “app” SkipJoy, disponible para iOS y Android, y permite realizar un seguimiento preciso de cada entrenamiento. Cuenta con tres modos de funcionamiento (libre, con temporizador y contador de saltos) y permite generar gráficos (diario/semanal/mensual/anual) a partir de la monitorización del ejercicio y compartirlos en redes sociales. La cuerda de saltar está formada por finos cables de acero recubiertos de PVC, sus tres metros son ajustables, se carga por USB y cuenta con una pantalla LED para no tener que depender del móvil mientras se salta a la comba. Puedes adquirirlo por 14,99 € en Amazon.

Cuerda de saltar inteligente Keenstone y la "app" SkipJoy. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Jardinera de interior Click & Grow Smart Garden 3

Jardinería para los que quieren los resultados pero no el trabajo. Cuenta con sistemas de riego e iluminación automatizados que aportan la cantidad de agua y luz precisas para cada tipo de planta o hierba que quieras cultivar a lo largo de todo el año. El producto incluye todo lo necesario para poder comenzar a plantar desde el momento en que abres la caja, incluyendo vainas biodegradables con nutrientes y, en este caso, semillas de albahaca. Puedes elegir entre una variedad de con más de 75 tipos de plantas o utilizar tus propias semillas. Disponible por 85,66 € en Amazon.

Todo lo que contiene el "kit" de Jardinería de interior Click & Grow Smart Garden 3. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Micro Altavoz Bluetooth Tribit StormBox

El altavoz de bolsillo de Tribit ofrece sonido en alta definición, integra tecnología XBass para potenciar los graves y cuenta con una autonomía de hasta ocho horas en un pequeño dispositivo de 9,8 x 9,8 x 3,5 centímetros. La correa de silicona permite fijarlo en el manillar de una bicicleta o en la mochila, cuenta con protección IP67 contra agua y polvo y se conecta con tu móvil por Bluetooth. Con 9W de potencia de salida, se trata de un dispositivo perfecto para hacer deporte acompañado de música y versátil en todas las situaciones. Celebrado por el medio CNET como el mejor altavoz portátil de 2020, ahora lo puedes conseguir por 45,99 € donde siempre.

Tranquilo, el Micro Altavoz Bluetooth Tribit StormBox está disponible en más colores. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Tribit.

Candado inteligente dactilar Muvit iO con arco rígido

Romántico, lo que se dice romántico no es, pero práctico un rato. Este candado del que nunca te vas a tener que preocupar de olvidar la llave se abre solo con la huella dactilar. Está fabricado en zinc y acero inoxidable, permite almacenar hasta 10 huellas diferentes, es resistente al agua, cuenta con indicador de sonido y luz y es adecuado para su uso en el hogar, salir de viaje o el gimnasio. Se carga por micro USB y su batería dura hasta seis meses con una sola carga. Puedes adquirirlo por 29,95 € en (¡sorpresa!) El Corte Inglés.

Candado inteligente dactilar Muvit iO. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de El Corte Inglés.

Cargador inalámbrico Native Union Drop XL

Esta base de carga inalámbrica multidispositivo puede alimentar cualquier móvil compatible con Qi, lo que incluye las últimas generaciones de iPhone, Google Pixel y Galaxy Z Flip/Z Fold/S/Note, entre otros. Su superficie permite la carga simultánea de hasta tres dispositivos, y proporciona carga rápida de hasta 10W. Puedes comprarlo por 99,99 € en ya sabes dónde.

Cargador inalámbrico Native Union Drop XL. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Auriculares inalámbricos Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0

Los auriculares intraurales Bluetooth Beoplay E8 2.0 ofrecen cuatros horas de funcionamiento por una carga completa, pero el estuche de carga rápida inalámbrica en el que vienen admite tres cargas completas, así que no es un inconveniente. Proporciona un sonido rico y auténtico calibrado por los ingenieros de esta prestigiosa marca y se controlan mediante una interfaz táctil que permite cambiar de pista, atender llamadas, manejar los controles de voz y activar el modo de no aislamiento. No es la última generación del producto, pero sí la que ofrece una mejor relación calidad precio por 99,99 € si los compras en Amazon.

Auriculares inalámbricos Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0 en su estuche de carga inalámbrica. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Teclado mecánico inalámbrico Logitech Pop Keys Daydream con teclas de emojis personalizables

Logitech acaba de lanzar al mercado este original teclado compacto con bastantes cualidades a destacar. Destaca por sus colores, diseño retro tanto en aspecto como en sonido, cinco teclas con 8 emojis intercambiables y doce teclas FN que no son las típicas que emplean la mayoría de los teclados. Es mecánico, con la que la sensación al escribir es excelente, puedes emparejarlo con hasta tres equipos y viene acompañado del potente “software” de Logitech para teclados. Si quieres un ratón a juego, tienes el POP Mouse de Logitech y lo tienes disponible en PCcomponentes por 88,2 €.