Meta: la propietaria de Facebook planea una importante adquisición en el sector del videojuego

Meta, nombre actual de la compañía que controla Facebook, podría convertirse en la próxima gran tecnológica en invertir en una empresa desarrolladora de videojuegos. Una vez se ha confirmado que Microsoft utilizará recursos de Activision Blizzard para la construcción de su propio metaverso, la sociedad liderada por Mark Zuckerberg está considerando la adquisición de un editor/desarrollador relevante con la finalidad de reforzar sus planes en este sentido.

Después de una de las mayores caídas en la cotización bursátil de su historia, la inversión de Facebook se reduciría a las escasas compañías capaces de reforzar su compromiso con iniciativas relacionadas en la construcción de un universo virtual. A principios de febrero, la red social apuntó su primer desplome histórico de usuarios activos, lo que derivó en la pérdida, de la noche a la mañana, de 250.000 millones de dólares en valor de mercado.

Además de la devaluación del 20% de sus acciones, Meta también sufre problemas relacionados con sus inversiones. Su división Reality Labs, determinante para los planes de futuro, ya que actualmente se encarga de la investigación y producción de dispositivos de realidad virtual y aumentada, recientemente ha confirmado pérdidas que rondan los 10.000 millones de dólares.

Si bien la compañía no ha concretado la finalidad de esta ampliación de recursos, no sería la primera ocasión que la plataforma invierte en empresas directamente relacionadas con la industria del videojuego. Además de adquirir Oculus en 2014, también invirtió en la adquisición en 2020 de Ready at Dawn, creadores de ‘The Order 1866′(PS4) y ‘God of War: Ghost of Sparta’ (PSP). Otra desarrolladora que pertenece al grupo Meta es Beat Studios, responsable del desarrollo de ‘Beat Saber’, uno de los juegos de realidad virtual con más prestigio de esta joven tecnología.

Entre los planes de Meta parece estar evaluándose la adquisición de estudios de un tamaño similar, aunque nunca se puede descartar la idea de negociar con alguna editorial más importante. Como se ha demostrado con la venta de Activision Blizzard a Microsoft por algo menos de 70.000 millones de dólares, no parece que actualmente ninguna marca sea inmune a una adquisición. Pronto saldremos de dudas, ya que Meta Platforms ha citado a sus empleados la próxima semana para mostrarles la perspectiva de la empresa en relación al metaverso, una cita en la que se “realizará un importante anuncio”. Nos mantendremos a la espera.