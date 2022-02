El metaverso, el gaming, el hogar digital y una mayor colaboración con Microsoft. Estas son las principales apuestas de Telefónica para su futuro próximo, tal y como ha anunciado Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica, durante su intervención en el stand de la compañía en la primera jornada del Mobile World Congress (MWC) 2022 que se ha inaugurado hoy. La compañía de telecomunicaciones ha hecho hincapié en la ampliación de su relación estratégica global con Microsoft, cuyo objetivo es centrarse en acelerar la creación de iniciativas conjuntas en el mercado de consumo.

Hogar digital

En 2017 Telefónica anunció en MWC la creación de su 4ª Plataforma, ahora renombrada como Telefónica Kernel, el ecosistema digital sobre el que se apoya la transformación digital de Telefónica y que proporciona la información estandarizada y unificada necesarias para el funcionamiento de aplicaciones, servicios, plataformas y canales de comunicación con los clientes de la compañía. En la actualidad son casi 600.000 millones de registros normalizados, registros de todo tipo para ser utilizados por algoritmos de IA. Recibe también más de 1.500 millones de peticiones mensuales de información.

Durante su presentación, Chema Alonso, ha destacado varias iniciativas que se han creado sobre ella, como todo el ecosistema del hogar digital que ha creado la compañía, un amplio ecosistema de dispositivos (Descodificador UHD, Mando Vocal Movistar Plus+ y Movistar Home) y servicios, no solo de comunicaciones (Zoom y Teams integrado en Movistar Home), sino también servicios líderes para gestionar la línea (Mi Movistar) control de la conectividad (Smart WiFi), almacenamiento en la nube (Movistar Cloud), gaming (Xbox Game Pass Ultimate) o música (MovistarMúsica), etc.

Una de las claves del hogar digital de Telefónica es su plataforma de televisión Movistar Plus+, que cuenta con producciones originales y los mejores contenidos premium y también la integración de partners como Netflix, Disney+, Prime Video o DAZN, entre otros. Además, Movistar Plus+ ha transformado la TV convencional en una gran ventana de nuevas experiencias digitales para clientes y un punto de venta innovador para empresas gracias a las Living Apps. Se trata de aplicaciones para la televisión con una gran diversidad de propuestas en materia de Tv-Commerce con acuerdos, entre otros, con Amazon o Rakuten que cuentan con sus propias aplicaciones; edutainment con la propuesta de formación de Movistar Campus o la ya mencionada próxima aplicación para Linkedin; social media con Living Apps exclusivas de TikTok o Twitter; gaming, con una Living App de Fortnite y videopodcasts o podcasts con Living Apps destacadas como iVoox, Podimo o Apps con contenido exclusivo propio.

Alianza Telefónica-Microsoft

Las iniciativas de la alianza Telefónica-Microsoft contemplan el desarrollo y comercialización de nuevas propuestas y soluciones para el hogar, basadas en las avanzadas capacidades de red de Telefónica y sus plataformas tecnológicas en diferentes mercados. El acuerdo amplía la colaboración de Telefónica con Microsoft, que se ha centrado principalmente en iniciativas de informática confidencial para el segmento empresarial y del sector público, transformación digital y conectividad.

Otra de las áreas de colaboración que las compañías están explorando es el gaming, para incrementar la colaboración existente en mercados como el español, donde el año pasado se anunció el lanzamiento de Xbox Game Pass Ultimate y la comercialización de consolas Xbox como parte de la oferta de Movistar Fusión. Telefónica también valorará las oportunidades en este campo en otros mercados en los que la compañía está presente.

Telefónica también quiere extender el uso de Microsoft 365 a otros mercados en los que está presente, tras el acuerdo alcanzado el año pasado con Vivo en Brasil, que se convirtió en uno de los primeros operadores de Sudamérica en ofrecer una suscripción mensual a Microsoft 365. Además, la nueva alianza prevé facilitar el acceso del contenido de LinkedIn Learning en la plataforma de Telefónica Movistar Plus+ .

Se evaluará la ampliación de las capacidades de comunicación de Movistar Home con la integración de Microsoft Teams, convirtiendo el dispositivo de Telefónica en el centro de comunicaciones del hogar. Esto permitirá a los usuarios conectarse a videoconferencias y realizar llamadas a través de Teams de forma sencilla utilizando la pantalla del dispositivo y con comandos de voz con la ayuda de Aura.

Otra de las líneas de colaboración será proporcionar a los usuarios de Telefónica un acceso más seguro y controlado a los datos y trabajar en iniciativas para aumentar la seguridad de los productos y servicios soportados por la cuarta plataforma de Telefónica y los servicios de datos de Microsoft. Asimismo, Telefónica pretende llevar a cabo iniciativas comerciales y de marketing conjuntas sobre dispositivos Surface en los mercados de Telefónica en Europa.

Chema Alonso comentó en su presentación: “Celebramos haber alcanzado un nuevo nivel de colaboración en nuestra relación estratégica con Microsoft para generar nuevas oportunidades y ampliar las existentes en el espacio de consumo, hogar digital e innovación”.

¿Cómo será el metaverso de Telefónica?

Yaiza Rubio, Chief Metaverso Officer, ha explicado que Telefónica ve el metaverso como la evolución de internet apoyada por las tecnologías que están transformando la economía digital como la realidad aumentada o la realidad virtual, la creación de activos de nuevo valor como las NFT´s, modelos de negocio basados en Web3 y criptomonedas. Los pagos, la criptoeconomía, la atención al cliente y la innovación de la compañía formarán parte de la propuesta de valor de Telefónica en el metaverso.

De cara al futuro y el tsunami tecnológico que se avecina, Chema Alonso presentó algunas claves en las que trabaja Telefónica en el campo de la innovación, la realidad virtual y el metaverso. Una de ellas es el desarrollo de un laboratorio virtual de innovación colaborativo dirigido a profesionales de Telefónica, startups, emprendedores y otros agentes del ecosistema de innovación que formará parte del Hub de Innovación y Talento de Telefónica. Se tratará de un espacio polivalente con salas para trabajar en sesiones de ideación de proyectos, presentaciones, colaboraciones de todo tipo y donde realizar también propuestas a clientes. Contará también con espacios virtuales que recrearán, por ejemplo, el hogar digital de Telefónica y todo su equipamiento para realizar pruebas y simulaciones.