ChatGPT ahora quiere ayudarte a pensar: así es el nuevo Modo de estudio que evita dar respuestas directas.

Una de las preocupaciones que traen las herramientas de inteligencia artificial es cómo afectan al sector educativo. Los estudiantes tienen con ChatGPT y otras herramientas similares la posibilidad de ahorrarse buena parte del trabajo intelectual que requiere su formación y trasladarlo a los chatbots. Esto, lógicamente, es sumamente perjudicial para su educación y, como ya han avanzado algunos estudios, va a contribuir a generaciones menos preparadas que las anteriores.

Parece que OpenAI ha caído en la cuenta de esta cuestión y ha lanzado un nuevo Modo de estudio en ChatGPT pensado para estudiantes universitarios que pretende ayudarles a ‘resolver problemas paso a paso, en lugar de limitarse a darte una respuesta’.

En el Modo de estudio, los usuarios ‘se encuentran con preguntas orientativas que calibran las respuestas según su objetivo y nivel de habilidad para ayudarles a adquirir una mayor comprensión’, explica la compañía en su blog. Esta nueva característica tiene el loable objetivo de ‘ayudar al alumnado a aprender de verdad, no solo a terminar una tarea’.

Para ello utiliza un conjunto de instrucciones de sistema que han sido desarrolladas en colaboración con ‘docentes, científicos y expertos en pedagogía’. Estas sirven para tener una conversación en la que se fomenta un aprendizaje más profundo mediante ‘la participación activa, gestionar la carga cognitiva, desarrollar de forma proactiva la metacognición y la autorreflexión, despertar la curiosidad y ofrecer comentarios útiles y orientados a la mejora’.

En otras palabras, cuando se utiliza el Modo de estudio, en lugar de la típica respuesta directa, ChatGPT recurre a desplegar la información de forma progresiva mediante una estructura escalonada. Plantea preguntas orientativas al estilo socrático, realiza comprobaciones del conocimiento que tiene el estudiante, se adapta a su nivel y se asegura de que comprende el tema antes de avanzar.

OpenAI ha explicado que el sistema eventualmente puede dar respuestas directas si se insiste repetidamente, pero su comportamiento por defecto está orientado al estilo de tutoría socrática. El filósofo griego no enseñaba dando respuestas, sino planteando preguntas para que sus alumnos pensaran, cuestionaran sus ideas y llegaran a conclusiones por sí mismos.

