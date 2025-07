Golf Force One: el carro de golf blindado que protege a Donald Trump mientras practica su deporte favorito

Donald Trump aterrizó el pasado viernes en Reino Unido para pasar cuatro días en Escocia. A pesar de que ha mantenido reuniones importantes -con Ursula von der Leyen, en la que anunció los términos del acuerdo comercial con la UE, y Keir Starmer-, el viaje se anunció como una visita privada con tiempo para practicar su deporte favorito. Lo hizo en su propio campo de golf, Trump Turnberry, ubicado en la costa oeste, en Ayrshire, y allí estuvo acompañado por una nueva incorporación en su dispositivo de seguridad: un vehículo utilitario blindado (UTV, por sus siglas en inglés) Polaris Ranger X, que recuerda a los carros de golf estándar y ha sido rápidamente apodado como Golf Force One, en alusión al avión presidencial Air Force One.

El vehículo, que fue visto siguiendo a Trump y su hijo Eric mientras jugaban en el campo de golf, forma parte de 'la flota presidencial de vehículos especiales', según declaró un portavoz de la Casa Blanca a The War Zone.

La aparición pública del vehículo se produce diez meses después de que Ryan Wesley Routh fuera detenido por el Servicio Secreto en el club de golf de Trump en Florida mientras el entonces candidato estaba jugando. Routh se encontraba oculto entre la maleza, junto a la valla cerca del sexto hoyo y armado con un rifle, cuando fue detectado por un agente que abrió fuego contra él. Actualmente, Routh se encuentra en prisión a la espera de juicio. Antes de este suceso, Trump ya había sido víctima de un intento de asesinato durante un mitin en Pensilvania en julio de 2024. Estos acontecimientos han hecho que se extreme la seguridad en torno al actual presidente de los Estados Unidos.

La afición de Trump por el golf ha supuesto desde su primer legislatura un desafío logístico para el Servicio Secreto. Los campos de golf, extensos y abiertos, ofrecen pocos lugares donde cubrirse y Trump suele alejarse mucho con su carrito de los agentes cercanos. El nuevo UTV blindado puede ofrecer una respuesta más rápida y cobertura en caso de emergencia.

'El Servicio Secreto de EE. UU. emplea diversas herramientas y recursos para proteger al presidente. Para mantener la seguridad operativa, el Servicio Secreto no revela los medios ni métodos específicos que utilizamos para llevar a cabo nuestras operaciones de protección', ha señalado la agencia en un comunicado recogido por el medio.

El vehículo blindado, fabricado por Polaris y modificado posteriormente por una empresa no identificada, está diseñado para dar una respuesta rápida todoterreno y ofrece protección balística. Mientras que el modelo base del Polaris Ranger X cuesta unos 20.000 dólares, los kits de blindaje adicionales pueden aumentar su precio de forma drástica.

Según la Administración de Servicios Generales de EE. UU., una empresa de Chicago llamada Scaletta Armoring ofrece un kit de protección para el modelo Ranger XP 1000 UTV valorado en casi 190.000 dólares, con niveles de resistencia balística escalables según las necesidades.

Expertos señalan que la versatilidad de esta plataforma es adecuada para zonas abiertas y vulnerables como los campos de golf. 'En lo que respecta al blindaje, el límite lo pone tu imaginación', ha declarado un experto en seguridad del Reino Unido a The Telegraph.

🚨⛳️🪖 #LOOK — President Donald Trump has a new heavily armoured golf cart dubbed "Golf Force One" which followed him as he played Turnberry. pic.twitter.com/3HAEOf7N3B