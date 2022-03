Ucrania: ¿Cuáles son las aplicaciones más descargadas en un país en guerra?

Repasar los listados de las aplicaciones más descargadas en cada país da una idea de donde ponen sus prioridades los usuarios. Mientras que la mayor parte del planeta continúa ensimismada con los sospechosos habituales (redes sociales, plataformas de “streaming”, compras, etc) entre los que se cuela algún pedazo de realidad (suben como la espuma las relacionadas con el consumo de combustible), en Ucrania el listado de “apps” más descargadas ofrece un panorama diferente. Veamos cuales son las diez aplicaciones más usadas en un país en guerra con los datos que recoge Apptopia de la jornada de ayer, 9 de marzo, 14º día de la invasión rusa.

Las “apps” más descargadas en Android en Ucrania

Ni TikTok, ni Netflix ni Shein. La aplicación más descargada en Ucrania desde que se inició el conflicto se llama Повітряна тривога, lo que puede traducirse como Alarma Aérea, y es la “app” de la que dependen millones de ucranianos para salvar sus vidas ante un ataque aéreo. Повітряна тривога notifica las alertas que transmite el Sistema de Defensa Civil ante los ataques del ejército ruso. Incluso en modo silencio, la “app” alerta con sonido de sirena de un ataque inminente.

Повітряна тривога (Alarma Aérea).

A Повітряна тривога le sigue Дія o Acción como aplicación más descargada en “smartphones” Android. Acción se presenta bajo el eslogan “el Estado en tu teléfono” y permite prescindir de toda documentación en papel para emplear sus versiones digitales en numerosas gestiones con la administración. La “app” descarga automáticamente todos los datos que figuren en sus registros, desde el pasaporte a la tarjeta del contribuyente o el certificado de reasentamiento, pasando por muchos otros.

Дія (Acción).

La aplicación de mensajería Telegram ocupa la tercera posición. Breaking News: Local & Alerts es un agregador de noticias con funciones de red social que se encuentra en la cuarta posición. Le sigue otra conocida “app” de mensajería, Signal.

Breaking News: Local & Alerts.

Las aplicaciones que ocupan las tres siguientes posiciones son puro escapismo que, conjetura razonable, probablemente contribuyen a aliviar las horas que muchos ucranianos pasan en todo tipo de refugios: el editor de fotos con más de 900 efectos a aplicar sobre las imágenes, Photo Lab Picture Editor & Art, el clásico videojuego para niños Talking Ben the Dog y Fun Offline Games - No WiFi que, como indica el nombre, permite jugar a decenas de títulos de forma gratuita y sin conexión a Internet.

Fun Offline Games - No WiFi.

Una herramienta de mantenimiento del “smartphone”, Clean Master - Phone Booster, se encuentra en la novena posición. La décima “app” más descargada es MaxSpeedfiy-Unlimited&Easy, un proxy gratuito para Android que funciona de forma similar a una VPN para mantener la privacidad y el anonimato en Internet.

MaxSpeedfiy - Unlimited & Easy.

Las aplicaciones más descargadas en iOS en Ucrania

Como es de esperar, no hay muchas diferencias entre las prioridades de los usuarios de Android e iOS, pero sí algunas. Повітряна тривога y Дія también ocupan aquí las dos primeras posiciones y en el mismo orden. Les sigue un “app” bancaria, Privat24 – open to everyone, con la que se pueden realizar multitud de gestiones sin importar la entidad bancaria del usuario.

Privat24 – open to everyone.

Las siguientes cuatro posiciones están ocupadas por aplicaciones de sobra conocidas pero imprescindibles en una situación como la que padece Ucrania: Telegram, Signal, Google Maps y WhatsApp.

єТривога o esAlarma es una “app” similar a la más descargada en las dos plataformas, Повітряна тривога. Envía notificaciones automáticas sobre amenazas al teléfono del usuario en la región o ciudad de Ucrania de su elección. Al igual que sucede con Повітряна тривога, emite un sonido de sirena cuando se produce una alerta aérea.

єТривога (esAlarma).

Yakaboo: Книги читати, слухати o Yakaboo: Leer libros, escuchar es una aplicación de lectura y audición de libros que da acceso a una biblioteca electrónica con más de 20.000 títulos.

Yakaboo: Книги читати, слухати (Yakaboo: Leer libros, escuchar).

La última “app” entre las diez más descargadas en iOS es otra herramienta que puede resultar de enorme utilidad en un conflicto: Google Translate.