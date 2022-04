Qué hacer si tu móvil se cae al agua (y no es sumergirlo en arroz)

Hay muchas situaciones en las que un “smartphone” puede terminar sumergido en el agua para desesperación de su electrónica. En la playa, que tiene un plus de peligrosidad para el móvil por la sal del agua de mar, en piscinas, en la bañera… y nunca es inofensivo para el terminal. Aunque cada vez hay más “smartphones” que cuentan con certificación IP que les confiere cierto grado de protección contra líquidos, ésta no es completa y se condiciona por el tiempo que el dispositivo permanece sumergido o la profundidad. Si Apple, cuyos terminales tienen una certificación IP 68 (profundidad máxima de 6 metros hasta 30 minutos), recomienda no sumergirlos en líquidos de cualquier tipo, debe ser por algo.

Una circunstancia de este tipo, que ha sufrido el 25% de los usuarios de “smartphones” según un estudio del que se hace eco The Conversation, ha generado infinidad de guías sobre como proceder cuando un “smartphone” cae en el agua u otros líquidos. Habitualmente con el arroz como protagonista del método de recuperación por su capacidad de absorber la humedad, aunque su eficacia también es discutida y en ocasiones se considera un falso mito. Es el agente secante más a mano en la mayoría de hogares, pero eso no lo convierte en la mejor opción.

Un estudio de la publicación tecnológica Gazelle sobre diferentes métodos para secar un terminal comparaba la efectividad del arroz, el gel de sílice, la arena para gatos, la avena y el cuscús absorbiendo el agua de una esponja. El arroz absorbió la menor cantidad de agua en un periodo de 24 horas, mientras que ninguno de esos agentes secantes se mostró más efectivo que simplemente dejar la esponja al aire libre. Otro estudio conducido por DTJ Consulting llegó a una conclusión similar: un dispositivo húmedo que se deja secando al aire libre durante 48 horas reduce su humedad en un 14,7%, mientras que el mismo dispositivo sumergido en un recipiente con arroz lo hace en un 13,1%.

Si el arroz no es la mejor opción, ¿cómo proceder con un “smartphone” que se ha sumergido en líquido? Estos son los pasos que debes seguir: