El plan con anuncios de Netflix no incluirá todo el catálogo de la plataforma

El nuevo plan económico que Netflix planea lanzar a comienzos de 2023 y que incluirá publicidad presentará también otra contrapartida importante. Según ha revelado en una reunión con inversores Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, no estará incluido todo el catálogo de la plataforma.

Sarandos explicó que “la gran mayoría de lo que la gente ve en Netflix, podemos incluirlo en el nivel con publicidad. Hay algunas cosas que no, sobre las que estamos hablando con los estudios. Pero si lanzamos el producto hoy, los miembros en el nivel de anuncios tendrían una gran experiencia. Limpiaremos parte del contenido adicional, pero ciertamente no todo, pero no creemos que sea un freno material para el negocio”.

Spencer Neumann, director financiero de Netflix, añadió a continuación que “es bueno tenerlo, pero no es imprescindible. Como dice Ted, podemos lanzarlo hoy sin ningún derecho adicional de autorización de contenido. Ojalá podamos complementar eso, pero seremos disciplinados en lo que hacemos”.

Los detalles sobre la nueva modalidad aún son muy escasos. The Wall Street Journal informó la semana pasada que Netflix está renegociando sus acuerdos con los estudios para incluir su contenido en la nueva modalidad con anuncios. Entre ellos, compañías como Warner Bros., Universal y Sony Pictures Televisión que afectan a shows como “You”, “Russian Doll”, “The Crown” y “Cobra Kai”. Pero la situación también involucra a series más antiguas como “Breaking Bad”. Según el medio, los estudios buscan obtener una prima de entre el 15 y el 30% sobre los acuerdos en vigor por autorizar A Netflix a emitir su contenido bajo la nueva modalidad.

Dos días después, Netflix anunció que se asociaba con Microsoft para desarrollar el nuevo plan de suscripción que se sumará a los actuales. En España, Básico (7,99 €/mes), Estándar (12,99 €/mes) y Prémium (14,99 €/mes), que difieren en cuanto a la calidad del streaming y el número de dispositivos que pueden hacer uso de la cuenta. Este nuevo plan económico se situaría por debajo de los actuales a cambio de una experiencia publicitaría “más integrada y que interrumpa menos”, según declaró Sarandos al anunciar la colaboración con Microsoft.

La noticia llega después de que Netflix haya anunciado que ha perdido cerca de un millón de suscriptores en el segundo trimestre de este año. Sin embargo, la pérdida ha sido menor que los dos millones previstos tras detener su crecimiento y experimentar un pequeño retroceso, por primera vez en una década, en el primer trimestre de este año. Entonces la compañía perdió 200.000 suscriptores de los 220 millones que tiene en todo el mundo y sufrió una fuerte caída en Bolsa que disminuyó su valor en un 37%.

Desde entonces, Netflix ha tomado diversas medidas para cambiar la tendencia y aumentar beneficios, entre las que se encuentra otra nueva modalidad de pago, actualmente en pruebas en algunos países de América del Sur, que suma una cuota adicional al mes por compartir la cuenta con otros hogares.