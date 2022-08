Under The Waves: descubre la nueva aventura narrativa de Quantic Dream

Quantic Dream, desarrolladora responsable de éxitos como Detroit Become Human, Heavy Rain o Beyond: Two Souls entre otros, en colaboración con Parallel Studio han anunciado en Gamescom el desarrollo de ‘Under The Waves’, una aventura narrativa para un jugador que llegará a PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 y PlayStation 5 en 2023.

En esta historia, que se desarrolla en una versión tecno-futurista de los años 70, los jugadores seguirán a Stan, un buzo profesional que trabaja para una compañía petrolera donde comenzará a experimentar una serie de eventos extraños, muy lejos, bajo las olas. Según apuntan desde el estudio, la obra pondrá el foco en la importancia de la conservación de los océanos, mostrando la vibrante vida marina y transmitiendo sutiles mensajes a través de la experiencia de juego.

Under The Waves sumergirá a los jugadores en entornos donde la exploración de cuevas, naufragios y la fauna marina resultarán clave para guiar a Stan, a lo largo de una serie de eventos imprevisibles, por un abismo cada vez más profundo. Siguiendo misteriosas manifestaciones de sus recuerdos, nuestro protagonista tendrá dificultades para elegir si perderse para siempre en las profundidades o salir a la superficie.

“Este es el trabajo más personal e intenso que hemos desarrollado como estudio – comentaba Ronan Coiffec, CEO y Game Director en Parallel Studio –. Somos un equipo indie formado por una docena de miembros y todo lo que hemos querido expresar lo hemos transmitido en este juego, con toda nuestra pasión. Desde el arte hasta el guion, desde el diseño de sonido hasta la tecnología, todos hemos tenido la oportunidad de dejar nuestra impronta en Under The Waves”.

Para ofrecer soporte a la publicación, Quantic Dream ha proporcionado a Parallel Studio el acceso a varios talentos y herramientas creativas como la captura de movimiento, grabación de voces, animación, control de calidad y localización, entre otras. Del mismo modo y, aprovechando el anuncio, la desarrolladora ha anunciado una colaboración con Surfrider Foundation Europe, asociación sin ánimo de lucro responsable de la protección y mejora de lagos, ríos, océanos, y líneas de costa en la que se compromete a ayudar financieramente mediante una donación para apoyar la causa durante y después de la campaña. A través de activaciones en el juego, comunicación cruzada y actividades internas, ambos estudios apuntan a amplificar el mensaje ecológico y las acciones de protección de los océanos. No olvides echar un vistazo al tráiler del anuncio.