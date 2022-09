Cómo usar News Showcase, el nuevo servicio de Google

Después de idas y vueltas y algunas batallas legales, Google News regresó a España y ahora lo hace con una de las herramientas más interesantes en su archivo: News Showcase, básicamente un sitio en el que encontrar la información de los principales medios de comunicación de España. Se trata de un nuevo servicio que tiene algunos trucos.

News Showcase estará disponible tanto a través de la web de noticias de Google como en Discover y para los sistemas operativos de iOS y Android. tendrá la forma de unos pequeños paneles que se mostrarán en distintos lugares. Inicialmente a través de Google News para Android, iOS y la web, y en Discover para iOS y Android. En ellos aparecerán las noticias más destacadas del día, seleccionadas manualmente por los propios medios.

“Las noticias ayudan a las personas a entender mejor el mundo y a ser ciudadanos mejor informados – explicaba Fuencisla Clemares, responsable de Google en España y Portugal, al presentar el proyecto –. Las iniciativas vinculadas a Google News envían gratuitamente más de 24.000 millones de visitas a los sitios web de medios periodísticos de todo el mundo”.

¿Cómo navegar en este mar tan enorme? Lo primero es acceder a la web de las noticias. Si tenemos una cuenta de Google activa, el sistema automáticamente detectará nuestra ubicación y nos brindará las noticias de los medios , en este caso de España. A partir de este momento podemos “jugar” con las pestañas para seleccionar entre los más de 60 medios que representan un total de 140 publicaciones, las que más nos interesen.

Obviamente hay una pestaña central para buscar noticias por palabras clave, ubicación o el medio elegido. Aquí podemos seleccionar también la fecha de la publicación, citas textuales y hasta tenemos la opción de excluir palabras para afinar más la búsqueda.

En la parte superior tenemos un total de 9 pestañas: Inicio, Para ti, Siguiendo, News Showcase, España, Internacional, Local, Economía y Ciencia y Tecnología. La primera de ellas es un resumen de las noticias del día desde diferentes medios. También, en la esquina superior derecha, hay una pequeña ventana con las condiciones meteorológicas donde estemos.

La siguiente pestaña, Siguiendo, nos permite seleccionar aquellos medios informativos que más nos interesan y a los que queremos darles prioridad sobre los demás. Si pulsamos en ella podemos ver la Fuente de la información, por ejemplo La Razón, pero también los temas que más nos interesan, como Ciencia y Tecnología. También podemos gestionar la prioridad de noticias locales o activar el seguimiento de Ubicación, lo que significa que todas las noticias vinculadas al lugar seleccionado aparecerán primero, muy útil si estamos de viaje o vamos a ir de vacaciones a algún destino y queremos estar informados.

Luego aparece News Showcase. Este trabajo es el de los redactores de cada medio que envían las noticias que consideran más relevantes a la web de Google. El sistema las actualiza cada 5 minutos. Al lado de cada recuadro correspondiente al medio, tenemos una pequeña pestaña con la palabra Seguir, si pulsamos en ella, este medio figurará entre los más frecuentes en nuestra página.

Y luego llegan las pestañas con los temas: España, Internacional, Local, Economía y Ciencia y Tecnología. También podremos ver tres puntos que, al pulsarlos, nos darán las noticias de Salud, Deporte y Entretenimiento.

Configurar todo el sistema, sobre todo si tenemos una cuenta en Google, es muy sencillo, no toma más de dos minutos. Obviamente la información seleccionada en un ordenador, se actualiza en el móvil o en una tablet, por lo que no hay que preocuparse por esto. Si no tenemos cuenta en Google, también se puede usar, solo que la localización no se activará de modo automático y tampoco se actualizarán las selecciones que hagamos en un dispositivo en otros que usemos.