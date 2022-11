Cómo saber si alguien está accediendo a tu cuenta de WhatsApp

¿Alguna has tenido la impresión de que alguien estaba espiando tus conversaciones de WhatsApp? Lo cierto es que, con todo el énfasis que ponen las plataformas tecnológicas en la seguridad y en la privacidad de los usuarios, la mayoría de accesos no autorizados se producen por lo que podemos llamar fallo humano y dentro del entorno próximo al afectado. Bien porque se ha facilitado un método de desbloqueo del móvil a alguien supuestamente de confianza y que luego no lo es tanto, se deja a su alcance sin bloquearlo o se abren sesiones de WhatsApp Web en otros dispositivos que no se cierran y quedan disponibles para el que venga detrás.

Todas ellas son intrusiones que ningún sistema va a detectar como tales porque corresponden a un uso normal del dispositivo. Pero puedes evitarlas y asegurarte de nadie entre en tu WhatsApp con los métodos que te explicamos a continuación.

Cómo saber si alguien coge mi móvil sin que yo lo sepa

Pongámonos en el caso de que en algún momento se facilitó a un tercero un método de desbloqueo del terminal para un fin concreto y que esta persona continúa accediendo al terminal sin conocimiento del usuario. Alguien del entorno laboral, de amistadas o familiar, por ejemplo.

Para salir de dudas puedes emplear una app como ¿Quién ha cogido mi móvil? en Android o WTMP en iOS. Ambas funcionan de manera muy similar. Cuando una persona intenta desbloquear el móvil o lo consigue, la app toma una foto del usuario con la cámara selfi y genera un informe con datos como las aplicaciones a las que ese usuario ha accedido. En el caso de WTMP, incluso puede emitir una sirena disuasoria si se cambia el dispositivo de posición. Con cualquiera de ellas, podrás saber si alguien se ha tomado demasiada confianza.

Cómo saber si alguien accede a WhatsApp desde otro dispositivo

WhatsApp incorporó hace un año la función multidispositivo a su versión estable. Esta permite hacer uso de la cuenta de forma simultánea a través de WhatsApp Web en hasta otros cuatro dispositivos, además del móvil con la cuenta principal. Si alguna vez has necesitado usar WhatsApp en su versión web en un ordenador, móvil o tablet que no sea tuyo y no has cerrado la sesión al terminar, la cuenta permanece accesible y cualquiera puede leer todas tus conversaciones.

WhatsApp permite comprobar qué dispositivos están vinculados a tu cuenta y desconectarlos con facilidad. Tienes que seguir estos pasos:

Abre WhatsApp en tu móvil y pulsa en el menú de los tres puntos en la esquina superior derecha.

Selecciona Dispositivos vinculados.

Comprobando las sesiones abiertas en otros dispositivos. FOTO: La Razón (Custom Credit)