¿Cómo sabes si alguien está espiando tu móvil?

Los teléfonos inteligentes son una maravilla. Han dejado de lado su capacidad inicial para realizar llamadas y se han convertido en nuestra cámara, nuestra agenda, vida social, entretenimiento y rutina deportiva. Pero tanta información en su interior es tentadora para los amigos de los ajeno. O para aquellos que dicen ser nuestros amigos o amigas. Por eso no es extraño que nuestros teléfonos puedan llevar algún software que registra todo lo que hacemos. ¿Cómo saber si alguien nos está espiando?

Hay cinco claves que señalan que algo no va bien y podríamos estar siendo seguidos por alguien.

Batería

Es normal que la batería dure cada vez menos debido al uso. Pero cuando pasa de durar 8 horas, a solo tres y el uso es el mismo, algo raro está ocurriendo. Y lo más probable es que tenga que ver con ciertas aplicaciones que consumen mucha información, como el GPS: tu móvil puede estar enviando coordenadas de tu ubicación.

¿Qué hacer en este caso? Ir al Menú del dispositivo, abrir Configuración, seleccionar Batería y el menú de 3 puntos que está en la parte superior. Seleccionar Uso de la batería. Allí aparecerá un listado de aplicaciones con un porcentaje de uso de la batería. Si no tenemos activada la localización y aún así vemos un uso muy frecuente o si vemos aplicaciones que no conocemos, puede que sean de rastreo.

Datos

Ahora mismo hay muchas tarifas de datos ilimitados que son muy convenientes. Debido a eso solo algunos controlan la cantidad de datos que consumen. Pero se trata de una práctica sana, sea cual sea el contrato que tenemos. ¿Por qué? Si alguien nos está espiando, constantemente está recibiendo información desde nuestro dispositivo, sean los mensajes, la ubicación, nuevos contactos, redes sociales, fotos, etc. Y todo esto debería reflejarse en nuestro consumo de datos. Aunque tengamos una tarifa ilimitada. Para verificar esto, ir a Ajustes, seleccionar Red e Internet (esto puede depender del modelo y sistema operativo que tengamos) y luego Red móvil. Allí sabremos cuántos datos consumimos. Pero también podemos ver el consumo por aplicación. Netflix, YouTube, Mapas… todas estas pueden usar muchos datos, pero Candy Crush, Notas o Galería no deberían. Cualquier aplicación extraña o que no conozcamos, debería disparar las alertas.

Temperatura del móvil

Es lógico que si estamos yendo a la oficina y vemos una serie o si estamos en casa con un videojuego, el móvil aumenta su temperatura. Lo que no es normal es que esté en modo reposo durante un tiempo y al recogerlo esté caliente. Nuevamente una señal de alarma que indica que hay una actividad que se está desarrollando sin necesidad que el móvil esté activo. También puede ser que en modo reposo, la pantalla se ilumine sin que lo toquemos ni demos una orden de voz. Otra cosa que debería preocuparnos.

Historial

De navegación, de la galería… En el navegador del móvil, en configuración, podemos acceder a nuestro historial de búsquedas. Si aparecen páginas que desconocemos podría ser otra alerta. También deberíamos ir a Documentos y luego a Descargas, allí podemos encontrar todo lo que nos hemos descargado, pero quizás haya alguna sorpresa de fotos, archivos, etc. que no recordamos habernos descargado o que tiene información muy extraña. Otra estrategia es consultar la galería imágenes, en particular la carpeta de capturas de pantalla. Si vemos capturas de pantalla de nuestras propias fotos o mensajes que no hemos hecho, otro indicador de peligro. Tampoco está de más revisar las notas de voz y buscar grabaciones que no hemos hecho.

Por último cuidado con los mensajes: si recibimos un mensaje (SMS, WhatsApp, redes sociales, etc.), aún de un contacto conocido, con un texto muy extraño formado por letras y números, pueden ser instrucciones para que el móvil haga cierta tarea… O el localizador de un vuelo.

Espejito espejito

Si tienes instalada una aplicación dos veces, si hay una que al abrir no tiene nada que ver con lo que deberíamos encontrar (que Notas sea una serie de textos que jamás hemos escrito y se esté actualizando constantemente), también son indicadores de que alguien podría estar espiándonos en el móvil. Obviamente estas aplicaciones no van a verse en nuestro móvil como Espionaje 24hs, SabemosTusDatos, o Teespío. Seguro usarán una app espejo, como Calculadora, o estarán ocultas.

¿De verdad es tan fácil instalar una app de modo remoto?

Sí. Con un poco de conocimiento y algo de dinero, es muy sencillo. Hay cientos de tutoriales en internet y decenas de aplicaciones de espionaje, algunas tan avanzadas como para introducirse en nuestro móvil simplemente al recibir un mensaje. Si nos llega de un contacto que conocemos, no habría problema en abrirlo, no? Pues sí: puede que sea quien nos quiere espiar (“No, me equivoqué de archivo” será la excusa) o de una cuenta clonada.

¿Qué hacer en estos casos?

Hay varias opciones, cada una será una respuesta más fuerte . La primera es instalar un antivirus, la mayoría de las compañías que los hacen para ordenadores, tienen una versión móvil. Es necesario también actualizar el sistema operativo. Por último, si los problemas persisten, cambiar todas las contraseñas, guardar los archivos en la nube o en un disco duro y resetear el dispositivo a modo de fábrica. Y denunciar.