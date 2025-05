Aquí tienes las mejores ofertas en consolas y accesorios de los Days of Play 2025

Sony arranca oficialmente los Days of Play 2025 y con él han vuelto las tradicionales rebajas de primavera. Este año, la casa de entretenimiento tira la casa por la ventana con un buen puñado de descuentos en consolas, juegos físicos, accesorios de PS5 y suscripciones a PS Plus. La campaña ya está activa en España y se mantendrá hasta el 11 de junio, tanto en tiendas online como físicas.

Hay rebajas para todos los gustos, que van desde packs de PS5 con dos mandos hasta DualSense de colores, sin olvidar los grandes lanzamientos en formato físico como ‘Marvel’s Spider-Man 2’, ‘Ghost of Tsushima’ o ‘The Last of Us Parte 1 y 2 Remasterizados’. Si estás pensando en renovar equipo o aprovechar para pillar un buen juego sin dejarte medio sueldo, aquí te dejamos un repaso claro y ordenado con lo más interesante que puedes encontrar ya mismo en Europa (España incluida).

Juegos de PS5 en oferta

Estos son algunos de los títulos físicos que puedes encontrar a un precio reducido. No están todos los que son, pero sí una selección variada con pesos pesados:

Por menos de 30 €

‘Marvel's Spider-Man: Miles Morales’ – 29,99 €

‘Horizon Zero Dawn Remastered’ – 29,99 €

‘Sackboy: Una Gran Aventura’ – 29,99 €

‘The Last of Us Parte 2 Remasterizado’ – 29,99 €

‘The Nioh Collection’ – 29,99 €

‘Helldivers’ – 29,99 €

‘Uncharted: El Legado de los Ladrones’ – 19,99 €

Days of Play 2025 PlayStation

Entre 30 y 50 €

‘Demon's Souls’ – 39,99 €

‘Ghost of Tsushima Director's Cut’ – 39,99 €

‘Marvel’s Spider-Man 2’ – 49,99 €

‘Horizon Forbidden West’ – 39,99 €

‘Horizon Forbidden West Edición Completa’ – 49,99 €

‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ – 39,99 €

‘Returnal’ – 39,99 €

‘Rise of the Ronin’ – 49,99 €

‘The Last of Us Parte 1’ – 39,99 €

‘God of War Ragnarök’ – 39,99 €

‘Gran Turismo 7’ – 39,99 €

‘Until Dawn’ – 49,99 €

‘LEGO Horizon Adventures‘– 39,99 €

Ediciones especiales

‘Marvel's Spider-Man 2 – Collector’s Edition’ – 149,99 €

Estas ofertas son para juegos en formato físico. En PlayStation Store también hay promociones activas que se irán renovando durante toda la campaña.

Rebajas en consolas

Si estás pensando en dar el salto a PS5 o renovar tu consola, estos son los precios que han marcado las tiendas europeas durante los Days of Play:

PS5 Slim Estándar + 2 DualSense – 509,99 €

PS5 Slim Edición Digital + 2 DualSense – 459,99 €

PS5 Slim Estándar (solo consola) – 449,99 €

PS5 Slim Edición Digital – 399,99 €

PS5 Pro – 749,99 €

PlayStation VR2:

PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain Bundle – 399,99 €

PlayStation VR2 (solo visor) – 399,99 €

Ambas opciones cuestan lo mismo, pero si vas a comprar uno, mejor con el juego incluido.

Accesorios DualSense y más

Colores, ediciones especiales y un buen surtido de fundas y mandos con descuento:

Cubierta Volcanic Red – 44,99 €

Cubierta Cobalt Blue – 44,99 €

Cubierta Galactic Purple – 39,99 €

Cubierta Nova Pink – 39,99 €

DualSense Cosmic Red – 54,99 €

DualSense Nova Pink – 54,99 €

DualSense Starlight Blue – 54,99 €

DualSense Sterling Silver – 59,99 €

DualSense Fortnite Edición Limitada – 64,99 €

DualSense Edge – 189,99 €

Auriculares Pulse Explore – 189,99 €

PlayStation Plus también baja de precio

Buenas noticias en esta parcela, porque durante los Days of Play 2025 también puedes ahorrar hasta un 33 % en las suscripciones anuales: Si no estás suscrito, puedes ahorrar directamente en los 12 meses de cualquier plan y, si ya tienes cuenta, puedes pasarte a Extra o Premium con el mismo descuento durante el tiempo que te quede de suscripción.