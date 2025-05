PlayStation Plus anuncia sus nuevos juegos gratis de junio antes de tiempo y anticipa otras novedades

Los jugadores de PS5 y PS4 están de celebración mediante el inicio de los Days of Play que están permitiendo obtener PS5 y otros dispositivos más baratos que nunca. No obstante, la firma japonesa ha aprovechado este momento tan importante para anunciar otros aspectos concernientes a las consolas de la marca, como los juegos de PlayStation Plus correspondientes al mes de junio, que se han anunciado antes de tiempo, ya que debería haberse hecho hoy mismo, 28 de mayo.

Así pues, con todo lo relacionado a los descuentos de Days of Play, Sony ha aprovechado el momento para desvelar cuáles serán los juegos que estarán disponibles en el catálogo de PlayStation Plus durante el mes de junio, además de algunos títulos que estarán disponibles durante el mes para los suscriptores de Extra y Premium, por lo que queda un escenario bastante claro acerca de lo que sucederá en el servicio durante las próximas semanas.

PlayStation Plus confirma sus nuevos juegos gratis del mes de junio

De este modo, tal y como se ha anunciado a través del blog oficial de PlayStation, todos los jugadores de PS5 y PS4 con una suscripción activa en estos momentos ya saben cuáles serán los títulos que se podrán reclamar sin ningún tipo de coste adicional a partir del próximo 3 de junio, los cuales puedes ver a continuación:

NBA 2K25 | PS5, PS4 (disponible el 3 de junio)

Alone in the Dark (2024) | PS5 (disponible el 3 de junio)

Bomb Rush Cyberfunk | PS5, PS4 (disponible el 3 de junio)

Destiny 2: The Final Shape | PS5, PS4 (disponible el 28 de mayo)

Por otro lado, también se han dado a conocer algunos de los juegos que se podrán obtener mediante la suscripción a PlayStation Plus Extra y Premium. De este modo, habrá que esperar algunos días más para poder recibirlos en PS5 y PS4 durante el próximo mes.

Another Crab’s Treasure | PS5 (disponible el 29 de mayo)

Skull and Bones | PS5 (disponible el 2 de junio)

Destiny 2: Legacy Collection | PS5, PS4 (disponible el 4 de junio)

Grand Theft Auto III | PS4, PS5 (disponible el 10 de junio)

Myst | PS5, PS4 (sin fecha)

Riven | PS5, PS4 (sin fecha)

Con ello, PlayStation celebra uno de los momentos más importantes del año junto a todos sus usuarios, que tienen grandes motivos para seguir disfrutando de sus consolas con todas estas novedades que se avecinan al servicio de suscripción de la compañía japonesa.