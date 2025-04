La arriesgada maniobra que Starship podría realizar por primera vez en su próximo vuelo

'Emoción garantizada' es la frase con la que SpaceX suele terminar la publicación de cada plan de vuelo de Starship, el gigantesco cohete reutilizable con el que Elon Musk espera llevar a la humanidad primero a la Luna, como parte del programa Artemis de la NASA, y después a Marte. El plan del próximo vuelo de prueba número 9 aún no se conoce, pero desde luego hará honor al chascarrillo. Se espera para finales de este mes, cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dé su aprobación, y se van conociendo más detalles.

El último rumor es sobre una maniobra de Super Heavy tan arriesgada que, por primera vez desde el vuelo 5, SpaceX no aterrizará de nuevo el propulsor en la torre de lanzamiento de Starbase, sino que amerizará en el Atlántico.

Tras el optimismo generado por los vuelos 5 y 6 de Starship, los 7 y 8 han sido, cuando menos, frustrantes. Mientras que SpaceX ha logrado demostrar en 3 ocasiones su capacidad de retornar el enorme propulsor de 70 metros de altura a tierra, Starship V2, utilizada en los vuelos 7 y 8, ha tenido peor suerte.

En ambos vuelos, la nave espacial se autodestruyó a los pocos minutos de separarse de la primera etapa, Super Heavy, tras diversos fallos. El vuelo 9 será la tercera ocasión en la que SpaceX pone a prueba la variante Starship V2, y un tercer fracaso, cuando Starship V1 logró realizar, o estuvo muy cerca de, un amerizaje en los vuelos 4, 5 y 6, cuestionaría el programa de la compañía de Elon Musk.

Se podría pensar que estas circunstancias hacen que la próxima misión tenga un perfil de ir más a lo seguro, pero eso no es lo propio de Elon Musk, un abanderado de esa filosofía de 'romper cosas' para avanzar rápidamente que forma parte del éxito de SpaceX, pero que también puede conducir a errores graves. La próxima misión no solo tendrá que demostrar la viabilidad de Starship V2, sino que también supone importantes retos para el propulsor.

The first Super Heavy reuse will be a step towards our goal of zero-touch reflight pic.twitter.com/9gdV4ufp7D

SpaceX planea reutilizar por primera vez un Super Heavy, el que aterrizó exitosamente en Starbase en el vuelo 7 del pasado 16 de enero. Este contará con 4 motores Raptor nuevos, pero los 29 restantes serán los empleados entonces. Uno de los objetivos de SpaceX con Starship no es solo que ambas etapas del cohete sean completamente reutilizables, sino que puedan volver a lanzarse de forma inmediata tras regresar a tierra, por lo que esta prueba es crucial. Este aspecto del plan de vuelo sí ha sido confirmado por SpaceX.

Lo que es posible, pero no seguro, es un nuevo reto en la fase final del aterrizaje del propulsor. Hasta ahora, cuando Super Heavy ha maniobrado en la fase final para ser sujetado por los brazos de Mechazilla en tierra, ha usado 3 motores Raptor. En el vuelo 9 podría utilizar solo 2, previendo la eventualidad de que uno falle, lo que significa controlar una masa de 275 toneladas, con el combustible agotado, con solo 2 tercios de la potencia empleada hasta ahora.

News: SpaceX will reportedly use only 2 engines during the final phase of the Booster landing in Starship Flight 9 to simulate an engine-out scenario.



It will be a crucial test of landing reliability and engine redundancy. pic.twitter.com/0XopAQ1VXV