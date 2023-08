Así es el nuevo láser chino: un arma que puede dispararse “eternamente”

Desde la Guerra de las Galaxias, el uso de láser en tecnología militar ha sido un recurso que diferentes potencias han explorado de forma constante. Pero una de sus características, la de condensar grandes cantidades de energía en un espacio específico y pequeño, tenían sus problemas: generaba mucho calor y limitaba el tiempo de uso del dispositivo. Ahora, un equipo de científicos chinos asegura haber resuelto este problema.

De acuerdo con un artículo publicado en el South China Morning Post, los científicos de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China aseguran haber desarrollado un sistema de enfriamiento de última generación que permitiría que los láseres de alta energía permanezcan encendidos "infinitamente" sin calentarse demasiado. El nuevo sistema de refuerzo chino, según el estudio publicado en Acta Optica Sinica, usaría gas que sopla a través del arma para eliminar el exceso de calor y permitir que disparen rayos láser precisos durante un período de tiempo indefinido sin perder potencia o distorsionarse.

"Se pueden producir haces de alta calidad no solo en el primer segundo, sino que también se pueden mantener indefinidamente – afirman los autores en el estudio -. Este es un gran avance en la mejora del rendimiento de los sistemas láser de alta energía. El sistema de enfriamiento elimina el calor del interior del arma láser mientras limita la turbulencia y la vibración y mejora la limpieza del espejo a través de estructuras mejoradas y un flujo de gas óptimo.

De acuerdo con el líder del estudio, Yuan Shengfu, esta tecnología tiene el potencial de “cambiar significativamente la cara de la batalla al extender los tiempos de enfrentamiento, aumentar el alcance y el daño, y reducir la logística y los costos”. Estados Unidos, como señala SCMP, a menudo ha incursionado en tecnologías similares, pero estos proyectos en gran medida no han logrado convertirse en armas convencionales porque, como sugiere el informe, simplemente no eran lo suficientemente destructivos.

El ex oficial militar británico Steve Weaver dijo en redes sociales que, si la noticia es cierta, estaría a China por delante de Estados Unidos en más de un sentido.

