Así será el primer ejercicio militar en el espacio de la Fuerza Espacial de EE.UU.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos ha anunciado este jueves el primer ejercicio militar que realizará en la órbita baja terrestre. La misión se llamará Victus Haze y simulará la respuesta de EE.UU. ante amenazas potenciales en el espacio. Dos satélites serán lanzados y deberán poder interceptarse en maniobras en las que se turnarán para simular el papel de amenaza potencial e interceptor.

Estados Unidos llevará a cabo el ejercicio en asociación con dos empresas, Rocket Lab y True Anomaly. El General Michael Guetlein, subjefe de operaciones espaciales de la Fuerza Espacial, ha señalado sobre la misión que “cuando otra nación coloca un activo en el espacio y no sabemos muy bien qué es, no sabemos cuál es su intención, no sabemos cuáles son sus capacidades, necesitamos poder ir allí y descubrir qué es esta cosa”. Los satélites de ambas compañías deberán estar listos para el otoño de 2025.

La misión Victus Haze prevé que la nave espacial de True Anomaly, Jackal, sea lanzada en primer lugar en el papel de adversario potencial, bien desde la base de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral o desde la base Vandenberg. 24 horas después Rocket Lab lanzará el suyo, desde un sitio en Nueva Zelanda o Virginia, con el objetivo de acercarse e inspeccionar el satélite “enemigo”. Posteriormente, ambos satélites intercambiarán los roles.

“En última instancia, esta demostración preparará a la Fuerza Espacial de los Estados Unidos para proporcionar fuerzas futuras a los comandos combatientes para llevar a cabo operaciones rápidas en respuesta a la agresión del adversario en órbita”, ha explicado Evan Rogers, cofundador y director ejecutivo de True Anomaly.

El desarrollo de la misión pasará por varias fases: espera activa, activación, alerta y lanzamiento, cada una diseñada para garantizar la preparación y la capacidad de respuesta.

El contrato de la Fuerza Espacial con Rocket Lab y True Anomaly supone 32 millones de dólares para la primera y 30 para la segunda, aunque True Anomaly también cuenta con otros 30 millones de dólares de capital privado para esta misión. El coste total asciende a los 92 millones.

Victus Haze es la siguiente de una serie de misiones militares dedicadas a validar las capacidades del Espacio Tácticamente Responsivo, TacRS por sus siglas en inglés. Con este programa, la Fuerza Espacial y sus socios comerciales han demostrado cómo pueden reducir el tiempo que lleva preparar y lanzar un satélite.

El año pasado, la Fuerza Espacial se asoció con Firefly Aerospace y Millennium Space Systems para la misión Victus Nox. El satélite Victus Nox fue construido y probado en menos de un año y luego estuvo listo para su lanzamiento en menos de 60 horas. Firefly lanzó con éxito la nave espacial en su cohete Alpha 27 horas después de recibir órdenes de lanzamiento de la Fuerza Espacial, un logro en una industria donde los satélites tardan años en construirse y las campañas de lanzamiento suelen durar semanas o meses.

"Ya no podemos darnos el lujo de esperar años, ni siquiera 10 o 15 años, para ofrecer algunas de estas capacidades", dijo Guetlein en un debate en enero organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. "Un cronograma tácticamente relevante es cuestión de semanas, días o incluso horas".

"Victus Haze trata de seguir rompiendo esos paradigmas y mostrar cómo podríamos crear rápidamente una capacidad de conocimiento del dominio espacial y operarla en tiempo real contra una amenaza", afirmó Guetlein.