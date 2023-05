Así es el T-34/85, el único y solitario tanque que Rusia tenía para exhibir en el Día de la Victoria.

Como todos los años, la Plaza Roja de Moscú fue el escenario por el que transcurrió el desfile militar del Día de la Victoria que conmemora cada 9 de mayo la victoria de Rusia sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Este año es el segundo que se celebra mientras se desarrolla la guerra en Ucrania y los efectos de ésta se han hecho notar. El mejor ejemplo es la imagen del solitario tanque T-34/85 que pasó frente a la tribuna en la que se encontraba Vladimir Putin. Otros años, desfilaban decenas frente al mandatario.

By popular request:



List Of Tanks That Took Part In #Russia’s 2023 Victory Parade 🇷🇺



- 1 T-34/85 pic.twitter.com/958Ip5fYIP — Oryx (@oryxspioenkop) May 9, 2023

Lo que Rusia previó como una invasión rápida se ha transformado en una sangrienta guerra que ya lleva 14 meses y sin visos de un desenlace próximo. Los números de las pérdidas rusas no dejan de ser especulativos, pero el medio de fuentes abiertas Oryx, basándose en documentación visual del conflicto, cifra en 1.937 los tanques que Rusia ha perdido en este tiempo, además de 2.137 vehículos de combate de infantería, 309 transportes de tropas blindados, 107 sistemas de misiles tierra-aire y 784 piezas de artillería.

Antes de la guerra, en 2021, participaron en el desfile del Día de la Victoria cerca de 200 vehículos de combate de todo tipo. En 2023 este número se ha visto reducido a menos de la mitad, no ha tenido lugar la tradicional exhibición aérea y los 20 tanques, incluyendo los T-90, T-80BVM y T-27B3, que se vieron hace dos años han quedado reducidos a una sola unidad del tanque de la Segunda Guerra Mundial T-34/85. Esta pertenece a un grupo de 20 tanques de la era soviética que Laos vendió a Rusia en 2019 para su uso en este tipo de eventos, según ha publicado Forbes.

T-14/85 en el museo de blindados de Saumur. Antonov14. Wikipedia.

Que no haya tanques en un acto tan significado para Rusia no quiere decir que no disponga de ellos. Pero es evidente que el desarrollo de la guerra en Ucrania le ha llevado a enfocar todo su poder militar en el conflicto, hasta el punto de tener que aparentar debilidad en lo que tradicionalmente ha sido una exhibición de poder militar.

T-34/85, una reliquia de la Segunda Guerra Mundial

El único tanque que Rusia tuvo para exhibir en el Día de la Victoria en Moscú es la última variante que se produjo del T-34. El T-34/85 entró en producción en el último tramo de la Segunda Guerra Mundial y participó en las últimas batallas en suelo alemán en 1945. Posteriormente tendría presencia en conflictos como las guerras de Corea, Vietnam y Afganistán, entre otros, y su producción cesaría en 1958.

De izquierda a derecha, los tanques soviéticos B/-7, A-20 y T-34 de 1940. Wikipedia.

El T-34 fue concebido por el ingeniero Mijaíl Koshkin como reemplazo de los BT, tanque de caballería soviético de los años 30, y el tanque de infantería T-26. Ambos eran tanques ligeros con un blindaje delgado y cierta tendencia a arder por problemas en el motor.

Tanque T-34 de la colección de Stanisław Kęszycki durante la reconstrucción de la Batalla de Berlín en la Fortaleza Modlin. Cezary Piwowarski. Wikipedia.

Koshkin adoptó ideas innovadoras en la época como el blindaje inclinado del Christie M1928 que resistía mejor la penetración de un proyectil y convirtió al T-34 en uno de los tanques que mejor equilibraba potencia de fuego, blindaje y movilidad. El diseño y la fabricación del tanque se fueron refinando durante el conflicto y en la variante T-34/85 se sustituyó el cañón F-34 de 76,2 mm por el ZiS-5/D-5 de 85 mm con mayor potencia. También estaba equipado con 2 ametralladores DT de 7,62 mm.

Vista interior del T-34/85. Marcus Burns. Wikipedia.

Con un peso de entre 26 y 30 toneladas, según la variante, y unas dimensiones de 6,75 metros de longitud por 3,6 de ancho y 2,45 de alto, el T-34 requería una tripulación de cuatro soldados que apenas tenían capacidad de movimiento dentro del vehículo. Empleaba un motor diésel V2-34 de 500CV que le permitía una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora en carretera, entre 26 y 40 en campo abierto, y una autonomía de 465 kilómetros. Se calcula que se produjeron unas 80.000 unidades de las cuales 50.000 corresponden al T-34/85 que desfiló en la Plaza Roja.