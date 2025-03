¿Es la IA una burbuja? Solo 3 de cada 10 profesionales la utiliza a diario

A pesar de ser uno de los reclamos tecnológicos más relevantes de la última década, la inteligencia artificial, sigue siendo una curiosidad para la mayoría de los profesionales no científicos. Esto, de acuerdo con un reciente informe de la firma de audio Jabra, se debe a que todavía existe una brecha importante entre su percepción y su implementación real.

Si bien los directivos son optimistas sobre el potencial de la IA, señala el informe, en muchos casos todavía carecen de la visión o las habilidades necesarias para implementarla de forma eficaz. Así, mientras que el 85% de los líderes empresariales tiene interés en la IA y el 84% confía plenamente en sus capacidades, la gran mayoría, el 82% reconoce que necesitaría comprender mejor cómo esta tecnología podría mejorar la eficiencia en el trabajo.

Este desconocimiento se traduce en dificultades y dudas a la hora de integrar la IA en operaciones diarias. ¿El resultado? Solo el 26% de los profesionales españoles la utilizan en su día a día… pese a que cerca de dos tercios consideran que podrían mejorar su trabajo, permitiéndoles delegar funciones y ahorrar tiempo.

Sobre las aplicaciones y herramientas con mayor proyección, los encuestados destacan las soluciones de audio (82%) y vídeo (81%); así como asistentes como ChatGPT (84%) y CoPilot (79%). Para comprender mejor esta disparidad, entre la adopción de la IA y la percepción de su utilidad, hablamos con Esteve Almirall, profesor de ESADE y autor del libro Qué hacer cuando todo cambia.

“La adopción te depende de muchos factores – nos explica en conversación telefónica Almirall -. Entre otras, por ejemplo, de la intensidad competitiva de un sector. Si un sector tiene una intensidad competitiva muy baja, cero o negativa, (como la administración pública), pues claro, el incentivo de adoptar es cero o incluso negativo.Básicamente, dependerá de hasta qué punto es aplicable y de la intensidad competitiva que viva esa organización o empresa. Una IA no es aplicable si tienes una panadería. Pero si tienes un negocio digital, eso va a transformar radicalmente tu empresa”.

El informe de Jabra, una encuesta realizada a 4.200 trabajadores de 14 países diferentes, entre ellos España, también destaca que, para evitar caer en el AI Washing (la exageración sobre el uso de la IA), las empresas deben contar con soluciones tecnológicas adecuadas, así como involucrar de forma activa a todos los empleados en el despliegue y uso de la IA.

Para poder hacer un buen uso de la Inteligencia Artificial en su trabajo, 6 de cada 10 españoles creen que necesitaría aprender nuevas habilidades. Y, casi la mitad, ve posible que los profesionales que dominan la IA reemplacen a los que carecen de conocimientos sobre ella. En este sentido, es importante que las organizaciones adopten un enfoque proactivo en materia de formación; sobre todo, a medida que aplicaciones de IA Generativa como ChatGPT o plataformas como Microsoft CoPilot continúan ganando popularidad. Y la popularidad está creciendo por una sencilla razón.

“Para usar una IA, ¿hay que hacer instalaciones físicas, como Ethernet, nuevas? No, son las mismas instalaciones que tenías para utilizar un smartphone. ¿Qué significa adoptar un smartphone? Comprarlo – confirma Almirall -. Si tú puedes comprarla, puedes adoptarla. No hay ninguna barrera. En la inteligencia artificial las barreras son todavía más escasas. No hay ni que comprarla, porque son gratis. No hay ni eso. Simplemente, necesitas un acceso a Internet y saber utilizar un navegador. Si la tecnología es útil y te sirve, pues todo el mundo la adopta. Y en este caso parece ser útil y parece servir a mucha gente. Por lo tanto, todo el mundo la adopta”.

Como conclusión, el informe propone que, a través de programas de aprendizaje y desarrollo para líderes y equipos, las empresas podrán superar la brecha de habilidades y fomentar una comprensión profunda de esta herramienta. De esta manera, se podrá garantizar una adopción homogénea de la IA que maximice la eficiencia y la innovación en todos los equipos. “Sin una estrategia clara – finaliza el informe -, la integración podría percibirse como inconexa, llevando a su infrautilización y a la pérdida de las oportunidades que brinda”.