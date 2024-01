CES 2024: Razer Sensa HD Haptics reinventa la tapicería háptica para videojuegos

Razer, el fabricante especializado en productos gaming, aprovecha el CES 2024 para presentar al mundo “Razer Sensa HD Haptics”, una tecnología que promete brindar un grado superior de inmersión en los videojuegos. En realidad, se ha mostrado el concepto conocido como “Project Esther”, que reproduce reacciones en tiempo real a las actividades que suceden en la pantalla.

Cada acción del juego es palpable

Si atendemos a lo expuesto, Razer Sensa HD Haptics incrementa las sensaciones que produce la experiencia con videojuegos, “difuminando las líneas entre la realidad física y el mundo virtual”. Con un primer concepto en forma de cojín de silla, el accesorio promete que cada acción del juego, desde explosiones hasta los latidos más sutiles, sea palpablemente reales. “Este avance no es sólo un salto en la tecnología de los juegos, sino un nuevo escenario en experiencias inmersivas de nueva generación”, explican desde el fabricante.

Introducing Project Esther—the world’s first HD haptics gaming cushion from #RazerCES2024: https://t.co/ozsTOhxV25

Powered by Razer Sensa HD Haptics, feel your games like never before with the most lifelike tactile sensations that envelop your whole body. #CES2024pic.twitter.com/PswBvdqPby