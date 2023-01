Cómo aumentar el tiempo que te da Gmail para deshacer el envío de un correo electrónico

Aunque parezca que lleva con nosotros desde siempre, la posibilidad de cancelar un correo electrónico tras pulsar el botón de Enviar tardó 11 años en llegar a Gmail. El servicio de correo electrónico, que hoy es una de las muchas puertas que abre una cuenta Google, fue lanzado en 2004 y la opción de deshacer un envío ya realizado llegó en 2015. Se trata de una funcionalidad no muy utilizada pero que cobra vital importancia en las ocasiones en las que se envía un correo cuando no se debe.

Porque no está terminado o por simple arrepentimiento, Gmail da la opción de deshacer el envío durante cinco segundos en su configuración por defecto. No es mucho y si has tenido que usarla en alguna ocasión no te habría importado que el margen que da Gmail fuera un poco más generoso. Y lo es, desde las opciones de configuración de la cuenta.

Tampoco es que pueda aumentarse el tiempo en minutos, lo que no tendría mucho sentido. El tiempo que da Gmail para deshacer el envío de un correo es el que espera para realizarlo y poder establecerlo en, por ejemplo, uno o varios minutos tan solo entorpecería el funcionamiento de la herramienta. Así, el tiempo máximo que concede Gmail es de 30 segundos, lo que es menos estresante que los cinco segundos predeterminados cuando se da el caso de tener que usarlos.

La modificación de este parámetro debe realizarse accediendo a Gmail con un navegador. La app ofrece un abanico de opciones de configuración más reducido y entre ellas no se encuentra la que nos interesa. Para cambiar la configuración de tu cuenta Gmail y aumentar el tiempo permitido para cancelar el envío de un correo electrónico, debes seguir estos pasos.

Abre Gmail en el navegador.

en el navegador. Haz clic en el icono de Configuración en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. En el menú que se despliega, selecciona Ver todos los ajustes.

Opción para ampliar el periodo de tiempo para deshacer un envío en Gmail. Google