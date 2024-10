Cómo ha ayudado la Marina de EE. UU. a interceptar los misiles de Irán contra Israel

La interceptación de los misiles balísticos e hipersónicos lanzados ayer por Irán no ha corrido solo a cargo de los sistemas de defensa aérea de Israel. Según ha informado el Departamento de Defensa de EE. UU., las fuerzas militares estadounidenses que se encuentran en el Mediterráneo se coordinaron con las israelíes durante el ataque con misiles lanzado por Irán contra Israel para interceptarlos.

En una rueda de prensa realizada ayer, el secretario de prensa del Pentágono, el general de división Pat Ryder, explicó que destructores de la Marina de EE. UU. desplegados en la región, entre los que se encuentran el USS Bulkeley y el USS Cole, participaron en la operación de defensa antimisiles. Estos barcos lanzaron una docena de interceptores para neutralizar la amenaza, brindando un apoyo clave a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El general Ryder no ha divulgado detalles específicos sobre el tipo de munición interceptora utilizada, a pesar de ser preguntado sobre si la Marina utilizó misiles RIM-161 Estándar Missile 3 (SM-3), una defensa estándar contra misiles balísticos.

Sin embargo, esta defensa sí fue utilizada por Estados Unidos, también en apoyo de Israel, durante los ataques con misiles que Irán realizó el pasado abril, según recoge The War Zone. Entonces fue la primera vez en la que los navíos estadounidenses usaron sus interceptores antimisiles SM-3.

Tanto el USS Bulkeley como el USS Cole son destructores de la clase Arleigh Burke y están equipados con el Sistema de Combate Aegis que integra potentes suites de radares. Entre ellos, el radar multifunción AN/SPY-1D proporciona la capacidad de detección, seguimiento y discriminación de las amenazas balísticas entrantes. Estos destructores emplean la configuración de Defensa contra Misiles Balísticos (BMD, por sus siglas en inglés) del sistema Aegis para interceptar misiles balísticos.

U.S. destroyers in the eastern Mediterranean Sea took down multiple missiles launched by Iran at Israel on Tuesday night, U.S. defense officials said.



At the moment, those there include the USS Arleigh Burke, USS Cole, and USS Bulkeley. Additional destroyers are in the Red Sea.