¿Qué misiles balísticos e hipersónicos ha utilizado Irán contra Israel?

El ataque que este martes llevó a cabo Irán contra Israel, pese a su escala con el lanzamiento de cerca de 200 misiles balísticos, apenas provocó víctimas. La única mortal fue un ciudadano palestino en Gaza sobre el que cayó la etapa propulsora de uno de los cohetes. Los sistemas de defensa aérea de Israel, con la ayuda de las fuerzas de Estados Unidos desplazadas en Oriente Medio, lograron contener el ataque. En las últimas horas, el número de misiles lanzados por Irán como parte de la 'Operación Promesa Verdadera 2' se ha reducido a unos 180, principalmente Emad-1, de los cuales unos 30 eran misiles hipersónicos, entre ellos el Fattah -2.

Los misiles hipersónicos son aquellos que pueden alcanzar velocidades por encima de Mach 5; es decir, superior a 6.175 kilómetros por hora.

Este ataque coordinado también incluyó el uso de 170 drones, otro componente crucial de la estrategia militar de Irán. Los drones atacaron los sistemas de detección y debilitaron las capacidades de respuesta rápida, mientras que los misiles balísticos Emad y los misiles balísticos hipersónicos Fattah atacaron infraestructuras.

Sin embargo, el aspecto más novedoso de esta operación reside en el lanzamiento de los 30 misiles hipersónicos. Entre ellos, el Fattah -2 que ha sido utilizado por primera vez en un conflicto. Este misil hipersónico, capaz de volar a una velocidad de Mach 13 (16.000 km/h), destaca por su capacidad de evadir los sistemas de defensa convencionales gracias a su maniobrabilidad a alta velocidad. Con un alcance estimado de 1.400 kilómetros, el Fattah-2 no solo puede alcanzar sus objetivos en tiempo récord, sino que también está diseñado para cambiar de rumbo durante el vuelo, lo que hace que su intercepción sea extremadamente difícil. Su carga útil, diseñada para ataques de precisión, lo convierte en un arma apropiada para atacar infraestructuras críticas.

