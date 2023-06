¿Cómo configurar tu cuenta de Google para cuando mueras?

A nadie le gusta hablar de ello y es normal, pero la realidad es que gran parte de nuestra vida está en redes sociales o en internet. De hecho, aunque no tengamos ninguna red social, el solo hecho de tener un móvil, probablemente con Android, hace que nuestra fotos se acumulen en Google Drive, que tengamos una cuenta de correo y un historial de los sitios que visitamos en la web y los lugares a los que viajamos gracias a Google Maps o al GPS. Y ni hablar de la información almacenada si hemos realizado pagos a través de Google Pay u otro sistema similar. Dejar todo esto cerrado para que nadie deba encargarse de ello cuando no estemos no es baladí. ¿Cómo se configura entonces nuestra cuenta para cuando no estemos? Hay varias opciones.

La primera opción es muy sencilla. Google tiene un servicio simple que nos permite decidir qué sucede con toda la información personal cuando nuestra cuenta quede inactiva. No tenemos que configurar instrucciones sobre lo que Google hará con los datos. Basta que un pariente cercano se comunique con Google a través de un formulario y notificar del fallecimiento. Se le pedirá prueba del deceso y solo tendrán acceso a apartados específicos.

"Podemos trabajar con familiares inmediatos y representantes para cerrar la cuenta de una persona fallecida cuando corresponda - explican desde Google -. En ciertas circunstancias, podemos proporcionar contenido de la cuenta de un usuario fallecido. En todos estos casos, nuestra responsabilidad principal es mantener la información de las personas segura y privada. No podemos proporcionar contraseñas u otros detalles de inicio de sesión. Cualquier decisión para satisfacer una solicitud sobre un usuario fallecido se tomará solo después de una revisión cuidadosa".

Pero hay otro modo de resolverlo. Toma un poco más de tiempo pero permite configurar qué información queremos que sea visible... aún desde el más allá. Para ello hay que utilizar el Administrador de Cuentas Inactivas de Google. Allí podemos ser muy específicos sobre lo que se hace con nuestra información digital una vez que la cuenta sea declara inactiva después de un tiempo determinado, que puede ir desde los tres meses al año y qué datos serán visibles.

Acceso al administrador de cuentas inactivas de Google Google Google

El proceso toma apenas unos minutos en los que hay que seleccionar diferentes casillas, dependiendo de si queremos que accedan a nuestro correo, historial de búsqueda, registro de créditos, etc. El sistema también nos pide que seleccionemos un modo de recibir una notificación, por correo electrónico o SMS, si nuestra cuenta no está activa durante un periodo de tiempo. Basta ver un vídeo en YouTube para que la cuenta vuelva a considerarse activa. El mensaje se puede configurar para ser enviado a una o más personas para administrar sus datos (nadie tendrá acceso a nuestra cuenta) y hacer que se verifiquen por SMS antes de que se les da acceso.

La persona o las personas elegidas recibirán un mensaje que les indicará que las hemos seleccionado para esta taera y exactamente qué tipo de datos recibirán y un enlace para descargarlos todos. Obviamente también existe la opción de dejar la clave de nuestra cuenta a una persona junto con otros papeles importantes, pero allí tendrán acceso a todo de modo ilimitado. Como si fuéramos nosotros y si la otra persona no se toma el trabajo de borrarlo, se transmitirá de generación en generación.

Obviamente es un tema delicado pero imprescindible en la época en la que vivimos. La realidad es que nuestra cuenta es un diario con toda la información de nuestra vida o al menos gran parte y quien quiera preservarlo, por el motivo que sea, debe tener estas opciones en mente.