Cómo realizar un reinicio de emergencia en Windows.

La solución más antigua a los problemas técnicos de una computadora, sea un smartphone o un PC u otro dispositivo, es la de apagarlo y volver a encenderlo. O reiniciarlo, que es una operación ligeramente diferente a la anterior pero muy recurrida en estos casos. Windows ofrece varias maneras de reiniciar un ordenador, la mayoría más que conocidas por los usuarios, pero la que probablemente no lo es tanto es el reinicio de emergencia que, lo cierto, está bastante oculta.

En condiciones normales, un usuario reinicia su PC a través del menú Inicio. También puede recurrirse a la combinación de teclas Ctrl+Alt+Supr y seleccionar el reinicio en las opciones que se abren. O emplear el menú avanzado de Windows, al que se accede con las teclas Windows + X y seleccionar la opción correspondiente en él.

Pero estos métodos no siempre funcionan o se puede acceder a ellos. Cuando se quiere reiniciar un ordenador es porque está experimentando algún tipo de malfuncionamiento, sean ralentizamientos del sistema, fallos en la conectividad, programas que se cuelgan o falta de respuesta de Windows, entre otras situaciones. Dependiendo de la naturaleza del problema, es posible que ninguno de los métodos anteriores consiga reiniciar el ordenador. Por ejemplo, si la barra de herramientas se bloquea no se podrá acceder al menú Inicio ni al avanzado y puede que uno logre acceder al Administrador de tareas de Windows con Ctrl+Alt+Supr pero no logre ejecutar la opción del reinicio.

Es en estos casos en los que Reinicio de emergencia de Windows puede salvar la situación y forzar al sistema operativo a acometer el reinicio sin necesidad de opciones más drásticas como apagar por completo el ordenador. Para realizar un reinicio de emergencia en Windows, debes seguir estos pasos:

Pulsa la combinación de teclas Ctrl+Alt+Supr .

. En el Administrador de tareas de Windows que se abre, verás la opción de Reiniciar pero no es la que debes tocar en este caso. Tienes que hacer clic en el botón de Inicio/Apagado en la esquina inferior derecha mientras mantienes presionada la tecla Ctrl .

que se abre, verás la opción de Reiniciar pero no es la que debes tocar en este caso. Tienes que hacer clic en el botón de en la esquina inferior derecha mientras mantienes presionada la tecla . Entonces te aparecerá la pantalla de Reinicio de emergencia indicando que el reinicio será inmediato, se perderá la información que no esté guardada y que es una opción que debe usarse como último recurso. Pulsa en Aceptar.

Reinicio de emergencia se incorporó a Windows en 1993, ocho años después del lanzamiento de la primera versión del sistema operativo. Llegó con Windows NT 3.1, una versión para estaciones de trabajo y servidores de negocios, y desde entonces se puede encontrar en todas las versiones de Windows.