Así es Valhalla, la nueva expansión gratuita de God of War Ragnarök

Durante The Game Awards 2023, Sony Santa Monica confirmó la publicación de contenido extra gratuito para su exitoso ‘God of War: Ragnarök’. Se trata de un paquete denominado ‘Valhalla’, que estará disponible para todos los que posean el juego en PlayStation 4 o PlayStation 5. El desarrollador ha revelado una razonable cantidad de detalles sobre la composición de la expansión y, sus primeros materiales, ya dejan patente que estará muy centrado en el combate con elementos “roguelike”.

Cronológicamente ‘Valhalla’, que debuta oficialmente hoy 12 de diciembre, es un epílogo de la historia de ‘God of War Ragnarök’ que sigue a Kratos en un periplo tremendamente personal y reflexivo. Ambientado tras la batalla contra Odín y la marcha de Atreus, el Dios de la Guerra ha descubierto que ante él se abre un camino que nunca hubiese podido imaginar. Al llegar a la orilla del Valhalla, acompañado únicamente por Mimir, penetrará en sus profundidades para ponerse a prueba a sí mismo y enfrentarse a los ecos de su pasado.

Un combate reimaginado

Según parece, el equipo de Santa Monica Studio se ha marcado un desafío personal para crear algo diferente de cualquier cosa que hayamos hecho en combate, combinando las mecánicas del videojuego con elementos nuevos y experimentales que se inspiran en el género roguelite. “Cada intento que hagas en el Valhalla te animará a dominar diferentes aspectos del arsenal de Kratos enfrentándose a nuevas combinaciones de enemigos y descubriendo varias sorpresas por el camino”, explican desde la desarrolladora. A nivel práctico, esto quiere decir que, en Valhalla, la derrota en combate no es el fin. Si Kratos cae, se volverá a despertar en la entrada, listo para la siguiente ofensiva. En cada intento, aprenderá y se adaptará a los desafíos, así cuantos más supere, más recursos obtendrá para realizar mejoras permanentes que afectan tanto al personaje como al propio Valhalla.

Acumular recompensas te ayudará a seguir progresando

La orilla del Valhalla tiende a despojar de sus posesiones a todo el que desee entrar y Kratos también se verá obligado a abandonar su armadura y equipo, e ir labrando sus propias recompensas por cada intento. Aunque tendrá acceso a todas sus armas y a un árbol de habilidades completamente mejorado, en cada intento tendrá que decantarse por un único escudo y una senda de ira espartana. A medida que superes las pruebas del Valhalla y explores sus profundidades, también tendrás que elegir glifos temporales para mejorar determinadas estadísticas, ventajas, ataques rúnicos y demás. Con esto, cada intento será diferente en función de las recompensas que elijas.

