El inquietante Alan Wake 2 confirma planes de estreno y muestra a su nueva protagonista.

La desarrolladora Remedy Entertainment, ha confirmado la fecha de lanzamiento de ‘Alan Wake 2’ través de un nuevo clip de vídeo, donde además de advertir que se publicará el 17 de octubre de 2023, también ofrece jugosos detalles del juego de terror psicológico y secuela directa del éxito producido por Microsoft Game Studios en 2010. No obstante, el equipo de desarrollo garantiza que es posible comenzar con el segundo título pasando por alto la anterior línea argumental.

