Dragon, la nave espacial que es vital para la ISS y Elon Musk quiere 'desmantelar' tras pelearse con Trump

El enfrentamiento público que están manteniendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el hombre más rico del mundo, Elon Musk, podría tener como primera víctima a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) y sus astronautas. Después de que Trump amenazara con terminar con los contratos gubernamentales de las empresas del magnate, este respondió afirmando que 'a la luz de la declaración del Presidente sobre la cancelación de mis contratos gubernamentales, @SpaceX comenzará a desmantelar su nave espacial Dragon de inmediato'.

In light of the President’s statement about cancellation of my government contracts, @SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately pic.twitter.com/NG9sijjkgW