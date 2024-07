La NASA y SpaceX utilizarán una cápsula Dragon modificada para destruir la Estación Espacial Internacional.

La NASA anunció el mes pasado que había seleccionado a SpaceX para construir la nave espacial que se encargará de destruir la Estación Espacial Internacional, ISS por sus siglas en inglés, desorbitándola. La ISS llegará al final de su vida operativa en 2030 tras más de tres décadas en el espacio y la NASA tiene previsto que la estructura se queme de manera segura al reentrar en la atmósfera, sobre el océano. La agencia espacial estadounidense ha revelado ahora que el vehículo de desorbitación será una cápsula Dragon modificada para que cuente con el empuje adicional necesario que le permita realizar la maniobra de desorbitación.

La empresa aeroespacial de Elon Musk ha obtenido un contrato de 843 millones de dólares para fabricar y entregar a la NASA la Dragon modificada. El Vehículo de Desorbitación de Estados Unidos, USDV por sus siglas en inglés, será operado por la agencia espacial y contará con un total de 46 propulsores Draco de los cuales 16 estarán dedicados al control de altitud. La cápsula Dragon 2 estándar cuenta con solo 18 de ellos. El USDV llevará seis veces más combustible que una Dragon estándar, lo que le permitirá alcanzar cuatro veces más empuje. Eso supone que más de la mitad de la masa de lanzamiento de 30.000 kilogramos de la nave espacial corresponderá al mismo y su depósito será el doble de grande del que actualmente tiene.

