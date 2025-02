Edge, el navegador de Microsoft, sorprende al hacerse con el 30% de los usuarios de Windows en EE. UU.

Microsoft Edge cumple el próximo julio una década desde que llegó con Windows 10, sustituyendo a Internet Explorer. Sus primeros años no han sido particularmente buenos y se ha mantenido como un navegador minoritario frente a Google Chrome en Windows, como todos los demás, pero parece que su suerte está cambiando y se está convirtiendo en un competidor mucho más a tener en cuenta. Esto indica la cuota de mercado que ha alcanzado en Windows en Estados Unidos al cerrar 2024: un 30%. Algo que Microsoft no ha visto suceder con un navegador suyo desde los tiempos de Internet Explorer.

La cifra la ha dado Satya Nadella, CEO de Microsoft, en la presentación de resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del año fiscal 2025, que es el último trimestre de 2024: 'Edge superó el 30% de cuota de mercado en los EE. UU. en Windows y ha crecido durante 15 trimestres consecutivos', lo que indica que la tendencia arrancó en el segundo trimestre de 2021.

De acuerdo con datos de Statista, a mediados del año pasado Windows tenía una cuota de mercado en Estados Unidos del 60%, mientras que macOS, su principal competidor, rondaba el 23%.

El directivo señaló que los ingresos por publicidad del buscador Bing y de News habían aumentado un 20 y un 21%, respectivamente, 'por encima de las expectativas', y que 'el crecimiento continúa siendo impulsado por la expansión de las tarifas [publicitarias] y el crecimiento saludable del volumen tanto en Edge como en Bing'.

La travesía del desierto de Microsoft con Edge

Cuando Microsoft lanzó Edge en 2015, quería que fuera muy diferente no solo a Internet Explorer, sino también a Chrome. Utilizaba un motor propio, EdgeHTML, y no era compatible con las miles de extensiones que tienen los navegadores basados en Chromium, cuyo mayor representante es Chrome. No encontró el favor de los consumidores, que en la mayoría de los casos solo lo utilizaban una vez para descargar Chrome u otro navegador que no fuera el que viene de serie con Windows, tras una nueva instalación.

La suerte de Edge comenzó a mejorar en 2020 después de que Microsoft hiciera la transición completa de EdgeHTML a Chromium, aumentando la seguridad y el rendimiento y, al mismo tiempo, agregando soporte para las extensiones de Chrome, mejorando la compatibilidad web y recibiendo actualizaciones más frecuentes con funciones útiles que lo diferenciaban. El gran cambio que ha experimentado en los dos últimos años lo ha traído la inteligencia artificial.

El acuerdo de 10.000 millones de dólares entre Microsoft y OpenAI llevó la IA primero al buscador, Bing, y después a Edge. Hoy, Copilot está integrado con una amplia variedad de productos de Microsoft que, en el caso de Edge, da acceso a los usuarios a la tecnología de ChatGPT desde el propio navegador y de forma gratuita. Nadella también destacó cómo Copilot, la app, 'está consiguiendo una mayor participación y retención gracias a su velocidad mejorada, su personalidad única y sus características exclusivas, como Copilot Vision'.